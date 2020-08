Alex Vanopslagh skal kigge grundigt efter i skabet og sikre, at alle skeletterne er væk. Han har ikke råd til endnu en sag, hvor hans dømmekraft drages alvorligt i tvivl. Det mener Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

»Liberal Alliance har forsøgt at rense ud i gamle sager om netop nepotisme og dårlig dømmekraft, og der trækker den nye sag i den helt forkerte retning for dem,« siger Henrik Qvortrup.

B.T. kunne i går fortælle, at Alex Vanopslaghs kæreste i gennem længere tid – også før Vanopslagh blev politisk leder – havde boet i en attraktiv lejlighed i Nyhavn i det centrale København, som netop var ejet af Liberal Alliance.

Selv om Vanopslaghs kæreste betalte leje for at bo der, var det alligevel et gode, som det langt fra var alle forundt. Det var også holdt hemmeligt for andre medlemmer af ledelsen.

Han skal passe på, at han ikke får flere sager, hvor det viser sig, at han har svært ved at adskille sit personlige liv fra sit politiske liv Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T.

Da sagen kom frem i partiet, ville den nu fratrådte sekretariatschef Karsten Anker Petersen fyre Vanopslaghs kæreste, men LA-lederen forhindrede det. Senere forsøgte partiets pressechef, Anne Kirstine Cramon, at tage problemet op, men hun fik en fyreseddel som følge af det.

I dag er Vanopslaghs kæreste dog ikke længere i partiet. Da B.T. konfronterede den 28-årige partileder med sagen, svarede han på sms, at han »havde været i sine følelsers vold«.

»Hvis der ikke kommer mere frem nu, kan han håbe på, at sagen vil dø ud,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Han har faktisk lavet en meget effektiv damage control på Facebook, hvor han har lagt billeder ud af ham og kæresten sammen, hvilket jo skaber sympati for de unge mennesker, men sagen handler ikke om det, men om hans dårlige dømmekraft.«

Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt billeder af Henrik Qvortrup på BT redaktionen. August 2020 Foto: Jon Wiche

Henrik Qvortrup kalder sagen 'ærgerlig' for Alex Vanopslagh, som B.T.s politiske redaktør oplever som 'et lysende politisk talent':

»Han er skarp, han kan sætte drevne debattører til vægs, og han har til dels formået at revitalisere de liberale,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Han skal passe på, at han ikke får flere sager, hvor det viser sig, at han har svært ved at adskille sit personlige liv fra sit politiske liv. Det kan sådan en som Lars Løkke tale med om, som jo netop fik problemer med, hvornår han var privat-Lars, og hvornår han var politiker-Lars.«