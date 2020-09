Der er ingen positiv måde at udlægge sagen på for Dansk Folkeparti.

Men særligt for partiformand, Kristian Thulesen Dahl, er det en særdeles dårlig nyhed, at parti-profilen siden 2011, Marie Krarup, nu vender kollegerne i folketingsgruppen ryggen.

»Det sidste, Kristian Thulesen Dahl har brug for, er, at båden rokkes. Han står i forvejen i en sårbar situation. Alt, der sår tvivl om vejen fremad, er problematisk,« siger B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Hans analyse sker på baggrund af, at Marie Krarup onsdag har meddelt på Facebook, at hun ikke genopstiller til Folketinget. Hendes exit sker med et for Kristian Thulesen Dahl smertefuldt svirp.

Marie Krarup har taget sin beslutning efter, at Dansk Folkeparti på gruppemøde i sidste uge besluttede, at partiet støtter et forbud mod omskæring af drengebørn under 18 år.

Den linje er hun lodret imod.

‘Jeg er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti trods mine protester har besluttet sig for at støtte et forbud imod rituel omskæring. Det er ikke nationalkonservativt. Det er et svigt. Et svigt overfor de danske jøder og overfor familiens frihed til at opdrage sine børn,’ skriver hun på Facebook.

Tre folketingsmedlemmer - Søren Espersen, nuværende næstformand Morten Messerschmidt og Marie Krarup - er på grund af deres modstand mod et forbud blevet fritstillet og kan stemme, som de vil.

Dansk Folkepartis Marie Krarup stiller ikke op ved næste valg til Folketinget. Arkivfoto Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Dansk Folkepartis Marie Krarup stiller ikke op ved næste valg til Folketinget. Arkivfoto Foto: Niels Christian Vilmann

At næstformand Morten Messerschmidt tilhører samme hold som Marie Kraup gør kun sagen værre for formanden, mener Henrik Qvortrup.

»Det bliver ekstra giftigt, når den slange, Kristian Thulesen Dahl har lukket ind og nærer ved sit bryst, næstformand Morten Messerschmidt, er på linje med Marie Krarup, der nu smækker med døren.«

»Det her er noget, der kan få baglandet til at sige ‘ok.’ Thulesen Dahl var god, da Dansk Folkeparti per definition havde indflydelse. Men er han også den rette nu?«

Ifølge Henrik Qvortrup Kristian Thulesen Dahls position som formand i fare. Det har den været siden valget Grundlovsdag sidste år, hvor Dansk Folkeparti blot fik 8,7 procent af stemmerne.

Skidt sag for den i forvejen pressede @Kristianthdahl, at Marie Krarup åbent kritiserer partilinjen. Jeg minder lige om, at seneste måling gav @DanskDf1995 sølle seks procent.#dkpol — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) September 9, 2020

»Fortællingen var dengang, at det var et øjebliks fejltagelse. Men tingene har siden udviklet sig til en katastrofe for Dansk Folkeparti og Kristian Thuelsen Dahl, der sidder løst i sædet.«

Hvad fortæller det dig, at et politisk emne som omskæring, som mange vælgere ikke går op i på samme måde som pension, sundhed og klima, kan afstedkomme sådan en situation i DF-toppen?

»Det siger noget om, at Kristian Thulsesen Dahl står i en meget svag position.«

» I gamle dage var dissidenterne blevet sparket på plads, og det havde ikke kunnet rokke båden,« siger Henrik Qvortrup.