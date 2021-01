Venstre har med 13,9 procent af stemmerne fået den laveste Voxmeter-måling nogensinde.

Men paradoksalt nok, tror B.T. politiske redaktør Henrik Qvortrup faktisk, at Venstres formand lige nu drager et lettelsens suk.

»Jeg tror, Jakob Ellemann-Jensen havde frygtet det værre. Det lyder jo mærkeligt, når man ser på et så kummerligt resultat. Men når man står med Inger Støjberg, der forsvinder den ene uge, og Lars Løkke Rasmussen den næste, så havde jeg ikke studset over, hvis tilslutningen til Venstre havde været 1-2 procentpoint lavere,« siger Henrik Qvortrup.

Netop Lars Løkke Rasmussen, der helt har forladt partiet, og Inger Støjberg, som med udsigten til en eventuel Rigsretssag hænger i en tynd tråd, er to af partiets helt store stemmeslugere.

I Voxmeter-målingen, som er lavet for Ritzau, får Venstre lørdag 13,9 procent af stemmerne. Det er 9,5 procentpoint færre, end partiet fik ved seneste valg.

Og selvom Venstres formand måske kunne have forventet det værre, er der ifølge Henrik Qvortrup ingen tvivl om, at resultatet er skidt.

»Det, at han kan være lettet over sådan en måling, siger lidt om den miserable situation Venstre står i, og hvor stort et genopbygningsarbejde Jakob Ellemann-Jensen har foran sig,« siger han.

Mens Venstre går tilbage i målingen, haler det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige med henholdsvis 10,5 og 6,6 procent af stemmerne ind på Venstre.

Socialdemokratiet oplever også fremgang i foran til seneste valgresultat og står med dagens måling til 32,2 procent af stemmerne.

»Hvis Jakob Ellemann-Jensen troede, at der var ved at indfinde sig en træthed over regeringen, så er han virkelig blevet virkelighedskorrigeret igen. Der er meget, meget langt igen, før man kan tale om Ellemann som en reel statsministerkandidat,« siger Henrik Qvortrup og tilføjer:

»De konservative skal ikke nærme sig ret meget mere, før man må begynde at spørge sig selv om, hvem der er blå bloks førerfigur.«