B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er ikke i tvivl, efter han har læst Mette Frederiksens seneste udmelding i sagen om Frank Jensen.

»Det lugter af en fyring,« konstaterer han og uddyber:

»Jeg føler mig næsten sikker på, at han er en færdig mand. Vi er nået dertil, hvor hun har behov for at vise, at der er en grænse. Hun kan ikke længere holde til at være den tilgivende person på dette område, når man tænker på, hvad hendes parti ellers har i bagagen.«

Og hvad er det så for en udmelding fra Mette Frederiksen?

Mandag morgen kunne hun over for Ritzau fortælle, at hun ser med stor alvor på anklagerne mod Frank Jensen, og at sagen ikke er slut endnu.

»Jeg vil gerne gøre det klart, at der ikke er truffet nogen konklusion i sagen om Socialdemokratiets næstformand og overborgmester i København, Frank Jensen,« siger Mette Frederiksen til Ritzau.

Og det er her, man ifølge Qvortrup skal se på, hvad der ikke bliver sagt.

»Hun siger ikke noget med, at hun er glad for, at Frank Jensen har angret, sagt undskyld og så videre. Det ville være ret oplagt, hvis hun havde tænkt sig at frede ham,« understreger B.T.s politiske redaktør.

Med statsministerens udmelding kan @FrankJensenKBH vist godt begynde at se sig om efter andre steder end Københavns Rådhus at gå til julefrokost. Svært at se ham overleve denne iskolde kommentar fra partiformanden. — Henrik Qvortrup (@QvortrupHenrik) October 19, 2020

Qvortrup vurderer, at statsministeren nu har vundet sig selv lidt tid, før undersøgelsen af Frank Jensen er færdig.

»Det er dog en farlig dør, som hun har åbnet, for nu har hun sat en standard, og så springer det jo i øjnene, at der er sagen med Jeppe Kofod. Men der vil hun nok forklare sig med, at selv om Jeppe Kofods sag isoleret set er værre, så er der den forskel, at Jeppe Kofod – af hvad vi ved – ikke er seriekrænker,« siger Henrik Qvortrup.

Jeppe Kofod-sagen fandt sted i 2008, da socialdemokraten havde sex med en 15-årig pige ved et DSU-seminar.