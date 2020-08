Tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) trækker sig som formand for Folketingets Udvalg vedrørende Efterretningstjenesterne.

»Jeg har valgt at trække mig som formand for Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne. Jeg har været glad for at være formand for udvalget. Som tidligere forsvarsminister finder jeg det mest rigtigt, at der ikke kan stilles nogen form for spørgsmål om habilitet i forbindelse med en kommende undersøgelse af FE. Derfor har jeg meddelt, at jeg stopper i udvalget,« siger Claus Hjort Frederiksen til TV 2.

Hans tilbagetræden kommer, efter Ekstra Bladet tidligere på dagen beskrev, at den tidligere forsvarsminister kan løbe ind i habilitetsproblemer, fordi han selv var minister i den periode, som udvalget skal undersøge.

Politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup mener ikke, der var nogen vej udenom for Claus Hjort Frederiksen, efter der blev stillet spørgsmål ved hans habilitet.

»Der er jo en vis logik i, at han ikke længere kan være formand for det udvalg, der kan komme til at kulegrave den tid, hvor han sad som minister. Man kan undre sig over, at initiativet først kom, efter der var nogen, som begyndte at interessere sig for det,« siger Henrik Qvortrup.

Han tilføjer, at nyheden om omfanget af problemerne i efterretningstjenesten dog er meget nye.

»Så meget har han trods alt ikke trukket den i halen.«

Claus Hjort Frederiksen er en af en række forsvarsministre, der har siddet for bordenden, mens der har været problemer i Forsvarets Efterretningstjeneste.

Mandag kom det frem i en rapport, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) i årevis har tilbageholdt oplysninger fra Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) og har givet urigtige oplysninger.