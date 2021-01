Statsministeren gik helt forbi flere emner, som ellers har fyldt vældigt meget i debatten i det seneste år. I høj grad var der tale om emner, som ville få statsministerens »glansbillede« til at krakelere, siger B.T.s politiske redaktør Henrik Qvortrup.

Her er et udpluk af de væsentligste emner, som Mette Frederiksens tale var blottet for.

Metoo-debatten

Efter Sofie Linde i direkte fjernsyn fortalte, at en »tv-kanon« havde krævet et blowjob af hende, da hun var 18 år, så har Danmark snakket Metoo og ligestilling i stride strømme. Men Statsministeren nævnte ikke debatten med et eneste ord.

»Umiddelbart er det mærkeligt, at det ikke var med i talen, da det har fyldt så meget i årets løb. Men det er svært for Mette Frederiksen at nævne, da hun stadig har Jeppe Kofod siddende som udenrigsminister og Frank Jensen gik af som overborgmester tidligere i år. Det er en sag, der forstyrrer billedet og fortællingen om Mette, der gør alt rigtigt,« siger Henrik Qvortrup.

Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup Foto: Jon Wiche

Mink og lovbrud

Selvom regeringen udstedte en ordre om at tage livet af alle danske mink, hvilket var ulovligt og har ramt Mette Frederiksen som en reel skandale, så blev de døde dyr eller deres ejere ikke nævnt med et eneste ord. I stedet nævnte Mette Frederiksen, at samtaler er demokratiets egentlige styrke snarere end afstemninger.

»Man kunne godt nikke anerkendende til minkavlerne. På den måde er det lidt underligt, at Mette Frederiksen, som om nogen har været magtfuldkommen og undgået kritiske spørgsmål priser »demokratiets samtale,« siger Henrik Qvortrup.

Det coronaramte erhvervsliv

Masser af aktører i erhvervslivet – såsom restauranter, selvstændige, biografer, rejseselskaber og flere andre – har båret de tungeste byrder ved den omfattende samfundsnedlukning, som pandemien har skabt. Men i stedet for at nævne de grupper specifikt, så fremhævede Mette Frederiksen alle danskerne på en gang. Således blev ingen og alle takket.

»Statsministerens fortælling skal være, at alle har gjort det rigtige, og at alle har bragt ofre. Nævner hun konkrete grupper, så bryder hun med den præmis. Man skulle ellers mene, at hun godt kunne komme med en anerkendelse af dem, som har bragt de ofre,« siger Qvortrup.

Børn

Sidste års nytårstale var sprængfyldt med børn. Nyfødte børn, anbragte børn, børn i skolen og alverdens andre børn. Men 1. januar 2021 så blev de ikke nævnt en eneste gang, selvom Mette Frederiksen har kaldt sig selv »børnenes statsminister«.

»I årets løb har vi så haft både en debat om omskæring af nyfødte drengebørn og en debat om, hvad vi skal stille op med børn af danske fremmedkrigere, som sidder nede i lejre i Syrien under frygtelige forhold. Hendes egne vælgere ønsker generelt ikke at tage de børn hjem til Danmark. Det skaber problemer, når man så gerne vil kendes som børnenes statsminister. Derfor var det nemmere simpelthen at lade det ligge,« siger Qvortrup.