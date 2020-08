Torsdag aften kunne DR komme skandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste en smule nærmere.

Og selv om de nye oplysninger er brænde på bålet under den mystiske sag, så afviser statsminister Mette Frederiksen fortsat at gå ind i, hvad det er, der er foregået i efterretningstjenesten.

»Tilsynet med FE har rejst en række alvorlige kritikpunkter. Det er en alvorlig sag. En anbefaling fra tilsynet er, at der igangsættes en undersøgelse. Grundlaget for den undersøgelse er regeringen ved at få tilvejebragt. Så skal den undersøgelse have lov til at gå i gang, og indtil det arbejde er afsluttet, så har jeg ikke yderligere kommentarer«, siger hun til DR.

Og mere skal vi ikke forvente, vi kommer til at høre fra statsministeren om sagen, før undersøgelsen ligger færdig, mener B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

Statsminister Mette Frederiksen under pressemøde i forbindelse med Socialdemokratiets sommergruppemøde på Benniksgaard Hotel i Gråsten onsdag den 19. august 2020.

»Hun har verdens bedste undskyldning for ikke at udtale sig, fordi hun kan henvise til, at det handler om rigets sikkerhed.«

Han forudser derfor, at pressen vil blive mødt med svaret ‘ingen kommentarer’, hver gang de kan fremlægge nye oplysninger i sagen.

Således har Mette Frederiksen heller ikke ønsket at kommentere, hvorfor fire partiledere ikke var inviteret til et hemmeligt møde om spionskandalen i Forsvarets Efterretningstjeneste.

»De har truffet en principbeslutning i statsministeriet om, at uanset hvordan og hvor mange gange de bliver spurgt til den her sag, så siger de ikke noget,« vurderer Henrik Qvortrup.

Han mener heller ikke, at DRs nye afsløring om, at Forsvarets Efterretningstjeneste har udvekslet teleoplysninger med den amerikanske efterretningstjeneste er stor nok til, at Mette Frederiksen er nødt til at kommentere på sagen, før der ligger en endelig undersøgelse.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor det blandt andet fremgik, at Forsvarets Efterretningstjeneste af flere omgange har tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet.

Efterfølgende har Folketingets partier diskuteret, hvordan man kommer til bunds i sagen.