Selv om Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten nu alle har meldt ud, at Mette Frederiksen aldrig skulle have gjort Jeppe Kofod til udenrigsminister, så er SF fortsat tavse.

B.T. har adskillige gange de seneste dage spurgt ind til partiets holdning. Svaret er fortsat »ingen kommentarer«.

B.T. har både spurgt såvel SF's gruppeformand, Jacob Mark, som ligestillingsordfører Astrid Carøe. Ingen af dem ønsker at afsløre, hvad SF's holdning til Jeppe Kofods sexsag egentlig er.

Torsdag 11. september udtalte Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, til B.T., at partiet ikke ville have givet en ministerpost til en person, som havde haft en sag som Jeppe Kofods.

SF gruppeformand Jacob Mark har ingen kommentarer til Jeppe Kofods sag fra 2008. Foto: Niels Christian Vilmann

I 2008 havde Jeppe Kofod som 34-årig et seksuelt forhold til en 15-årig pige på Esbjerg Højskole til en fest i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU). Pigen var efterfølgende dybt ulykkelig og blev af daværende DSU-formand Jacob Bjerregaard kørt hjem til sine forældre.

Torsdag kunne B.T. desuden fortælle, at pigen havde været folkeskolepraktikant hos Socialdemokraterne på Christiansborg, nogle uger inden forholdet fandt sted.

Oplysningen fik Enhedslisten til at skifte standpunkt. Hvor partiet før havde sagt, at »Jeppe Kofod ikke burde straffes for evigt«, så drejede retsordfører Rosa Lund på en tallerken.

Nu forklarede hun, at de nye oplysninger – altså at Kofod efter alt at dømme kendte pigens alder, og at hun var folkeskolepraktikant hos Socialdemokraterne – havde ændret hendes holdning.

Statsminister Mette Frederiksen har fredet udenrigsminister Jeppe Kofod, som igen har været ude og beklage, at han i 2008 havde et seksuelt forhold til en kun 15-årig pige. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nu forklarede hun, at Enhedslisten ikke »havde udpeget en mand med sådan en sag på nakken«.

Nu har Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten vendt Jeppe Kofod ryggen. Dog vil de ikke stille et mistillidsvotum til Kofod, men lade det være op til Socialdemokratiet, hvad der skal ske med Jeppe Kofod.

Det freder Kofod, da statsminister Mette Frederiksen har været ude og erklære, at hun har tillid til sin minister.

B.T. politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forklarer, at SF sandsynligvis forsøger at undlade at sige noget i Kofod-sagen for at undgå problemer med regeringen.

Henrik Qvortrup, politisk redaktør på B.T. Foto: Jon Wiche

»SF vil sandsynligvis ikke sige noget, da de ikke vil bidrage yderligere til et generelt indtryk om, at støttepartierne ikke er med regeringen. Det indtryk kan man jo godt få i denne sag,« siger Qvortrup og fortsætter:

»Det er simpelthen tale om en venligtsindet handling over for den socialdemokratiske regering,« siger han.