Ny beretning om øre-slikkeri rammer Frank Jensen, der ellers havde formået at sætte fokus på manglende retssikkerhed i metoo-sager.

»Den må gøre lidt ondt på Frank,« siger B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup.

19. oktober forlod Frank Jensen frivilligt posten som overborgmester i København, efter at flere kvinder havde berettet om seksuelle krænkelser, han havde begået i sin tid som overborgmester.

Ved sin afgang sagde Frank Jensen, at forløbet ikke har været en retsstat værdig, og det gentog han søndag i et interview med Berlingske, hvor han direkte afviste, at have slikket en kvinde i øret under en julefrokost.

Frank Jensen går af som overborgmester i København. Foto: Tobias Kobborg

»Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen: Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke. Det passer ikke,« sagde han.

Den udtalelse har imidlertid fået en ny kvinde til at stå frem med beskyldninger om netop øreslikkeri. I en klumme i B.T. fortæller Annette Heick om en episode, hvor hun var engageret som vært for festlighederne i forbindelse med 10-året for indvielse af Øresundsbroen.

Ved det arrangement mødte hun den daværende overborgmester Frank Jensen for første gang:

»Mens vi står der og ser op på nattehimlen og fyrværkeriet, mærker jeg en våd tunge i mit venstre øre. Jeg vender hovedet og ser overborgmesteren stå med et kælent blik ved siden af mig,« skriver hun.

Annette Heicks beretning gør det svært for Frank Jensen at blive i offer-rollen, vurderer Henrik Qvortrup.

»Det var faktisk lykkedes ham at få vendt situationen til en debat om retssikkerhed, men nu gætter jeg på, at han holder lav profil de næste dage. Debatten om retssikkerhed i metoo-sager er ikke forkert, men lige præcis i forhold til Frank Jensen ville jeg nok lade den ligge,« siger han.

Historien om Frank Jensens tunge i Annette Heicks øre er lige så udokumenteret som alle andre beskyldninger, men fordi Frank Jensen allerede er gået af som overborgmester, er det svært at beskylde Annette Heick for at have et politisk motiv, vurderer Qvortrup.

»Hun har netop ikke hægtet sig på strømmen af krænkede kvinder. Jeg læser hendes indlæg sådan, at nu må hykleriet stoppe. En kan tage fejl, to kan tage fejl, men vi begynder at have mange, der siger det. Derfor begynder det at gøre ondt på Frank jensen. Nogle vil måske sige, det er pinligt, men det er en temperamentssag,« siger Henrik Qvortrup.