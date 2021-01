»Chancen for at hun vil blive … den er forpasset.«

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, har ikke meget tvivl i stemmen, efter det er kommet frem, at årsagen til Inger Støjbergs afbud til et møde i denne uge, hvor Venstres top skulle diskutere hendes post som retsordfører, var en indlæggelse på Aalborg Universitetshospital.

Det var gruppeformand Karsten Lauritzen, der modtog afbuddet, hvor hun i første omgang beskrev årsagen som 'personlige omstændigheder'. I flere medier har venstrefolk forklaret, at Inger Støjberg ikke ønskede at møde op.

B.T. er i besiddelse af en efterfølgende mail, som Inger Støjberg har sendt til Venstres folketingsgruppe, hvis indhold Avisen Danmark tidligere har afsløret.

Der er formentlig ikke den varmeste stemning mellem Karsten Lauritzen og Inger Støjberg længere. Hun er i hvert flad ikke tilfreds med hans håndtering af hendes fravær.

Her skriver hun, at hun er såret over, at man har kommenteret hendes fravær med den ordlyd i medierne.

'Men nu, da jeg har måttet læse flere artikler og har kunnet erfare, at der i folketingsgruppen er vrede over spørgsmålet om mødet, så føler jeg mig presset til at skulle forklare de personlige omstændigheder nærmere,' skriver hun i mailen.

Dernæst forklarer hun, at de personlige årsager, hun først gav som forklaring på sit fravær, var en indlæggelse på Aalborg Universitetshospital.

'Derfor har jeg ikke været så tilgængelig, og derfor opholdt jeg mig kun i Folketinget under førstebehandlingen af rigsretssagen. Jeg valgte at overvære den fra salen fremfor fra sygesengen, hvilket nok ellers ville have været det bedste. Jeg syntes dog ikke, at jeg kunne blive væk,' skriver Inger Støjberg så.

Ifølge Henrik Qvortrup er det ualmindeligt dårlig stil, at man vælger at melde ud, at Støjbergs fravær skyldes, at hun ikke ønskede at deltage, hvis det ikke har været tilfældet.

»Alle ved, at 'personlige omstændigheder' er noget, man ikke skal sætte spørgsmålstegn ved. Så ved man godt, at det er noget, man ikke skal spørge ind til,« siger han og fortsætter:

»Havde jeg sagt det samme til min chef, så ville han da aldrig spørge ind til det eller antage, jeg ikke ønskede at møde op på arbejde.«

32 venstremedlemmer i Folketinget har stemt for, at Inger Støjberg skal for en rigsret, efter hun i forbindelse med sin tid som udlændinge- og integrationsminister udsendte en pressemeddelelse, hvori hun slog fast, at alle asylpar, hvoraf den ene part var mindreårig, fremover ville blive skilt ad.

Inger Støjberg ønsker ikke at fortælle til hverken B.T. eller Avisen Danmark, hvorfor hun var på hospitalet.

Det viste sig at være ulovligt, og det har nu også kostet hende pladsen som næstformand i partiet.

Det her må være dråben, der får bægeret til at flyde over, hvis man spørger Henrik Qvortrup.

»Nu må hun føle sig så dårligt behandlet, at chancen for, at hun vil blive, er forpasset. Det er et spørgsmål om tid.«