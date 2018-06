Torsdag begynder Folkemødet på Bornholm. Her kan du afprøve din viden om begivenheden og klippeøen.

Allinge. Folkemødet på Bornholm finder i år sted 14.-17. juni.

Her kan du teste din viden om Folkemødet med ti spørgsmål, der hver har tre svarmuligheder.

1. I hvilken by holdes Folkemødet?

a: Rønne

b: Svaneke

c: Allinge

2. I hvilket år fandt det første folkemøde sted?

a: 2008

b: 2011

c: 2014

3. Hvilken politiker omtales jævnligt som "far" til Folkemødet?

a: Lars Løkke Rasmussen (V)

b: Bertel Haarder (V)

c: Kristian Thulesen Dahl (DF)

4. Folkemødet er skabt med inspiration fra en lignende begivenhed i udlandet. Hvilken?

a: Arendalsuka i Norge

b: SuomiAreena i Finland.

c: Almedalsveckan i Sverige.

5. Hvor mange indbyggere var der på Bornholm pr. 1. april 2018 ifølge Danmarks Statistik?

a: 39.624

b: 48.764

c: 57.288

6. Hvor mange procent af Bornholms samlede omsætning på turisme står det fire dage lange folkemøde for?

a: 5 procent

b: 20 procent

c: 40 procent

7. Hvor mange besøgende var der i alt på Folkemødet 2017?

a: 25.000

b: 62.000

c: 98.000

8. I 2015 skabte det røre, at Trykkefrihedsselskabet inviterede en kontroversiel islamkritiker til Folkemødet. Hvem?

a: Den indisk-britiske forfatter Salman Rushdie

b: Den hollandske politiker Geert Wilders

c: Den somalisk-hollandske forfatter Ayaan Hirsi Ali

9. Folkemødet har også haft deltagelse af en meget omtalt aktivistgruppe, der besøgte Bornholm i 2016. Hvilken?

a: Pink Action

b: Anonymous

c: Pussy Riot

10. Hvem udvikler og afholder Folkemødet for Bornholms Regionskommune?

a: Region Hovedstaden

b: Foreningen Folkemødet

c: Folketinget

Svar: 1: c, 2: b, 3: b, 4: c, 5: a, 6: a, 7: c, 8: b, 9: c, 10: b.

Kilder: Folkemoedet.dk, Danmarks Statistik.

/ritzau/