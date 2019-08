Er færingerne gode til at gå i stemmeboksen, og hvor ligger Lagtingshuset? Test din viden om færøsk politik.

Danskerne var inden sommerferien en tur i stemmeboksen for at udpege et nyt Folketing.

Lørdag er det færingernes tur til at stemme til deres parlament, Lagtinget.

Emner som turisme, velfærd og bolignød har stået højt på agendaen i de seneste ugers valgkamp.

Men hvordan er det nu med det politiske system på Færøerne? Du kan teste din viden her.

1. Hvor mange medlemmer har Lagtinget?

a. 17 medlemmer.

b. 33 medlemmer.

c. 50 medlemmer.

2. Hvad lå stemmeprocenten på, da færingerne stemte for fire år siden?

a. Knap 22 procent.

b. Knap 57 procent.

c. Knap 89 procent.

3. Hvilket parti kommer lagmand Aksel Vilhelmson Johannesen fra?

a. Socialdemokratiet.

b. Republikanerne.

c. Folkeflokken.

4. Hjemmestyreloven giver Færøerne en udstrakt grad af selvstyre. Hvornår er loven fra?

a. 1915.

b. 1948.

c. 1989.

5. Færøerne har pladser i det danske Folketing, men hvor mange?

a. 2.

b. 5.

c. 9.

6. I hvilken by ligger det nuværende Lagtingshus?

a. Klaksvík.

b. Hoyvík

c. Tórshavn.

7. Er det sandt eller falsk, at Færøerne har deres egen forfatning?

a. Sandt.

b. Falsk.

8. Hvor mange indbyggere var der på Færøerne per 1. januar 2019?

a. Omkring 51.400.

b. Omkring 88.900.

c. Omkring 100.500.

9. Er det sandt, at Færøerne er medlem af EU?

a. Sandt.

b. Falsk.

10. Hvor mange akser har færøsk politik?

a. Ingen.

b. En nationalistisk i spørgsmålet om forholdet mellem Færøerne og Danmark.

c. En nationalistisk i spørgsmålet om forholdet mellem Færøerne og Danmark og en ideologisk fra venstre til højre.

Svar: 1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c.

Kilde: Ritzaus valgkompendium.

/ritzau/