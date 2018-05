Måtte man drikke øl ved 1. maj i 1890, og hvem fik æg og maling i hovedet i 1983? Få svaret her.

København. Tirsdag er det 1. maj. Her vil arbejdernes internationale kampdag blive fejret.

Tjek her om du har styr på kampdagens historie og nutid:

1) Hvor længe har 1. maj været arbejdernes internationale kampdag?

a) Siden 1889.

b) Siden 1909.

c) Siden 1929.

2) Hvad blev 1. maj kaldt i gamle dage?

a) Mara Magdalenes dag.

b) Knud Konges dag.

c) Valborgsdag.

3) I 1940 blev Danmark besat af Nazityskland og årets fejring af 1. maj blev aflyst. De følgende tre år blev der hovedsageligt afholdt arrangementer indendørs. Hvad gjorde man i 1944 og 1945?

a) Fejringerne blev camoufleret som "forårsfester" og afholdt alligevel.

b) Besættelsesstyrkerne indførte udgangsforbud hele dagen.

c) Nazisterne tillod fejringen i 1944, men størstedelen af de fremmødte blev anholdt som kommunister.

4) 1. maj begyndte som en fejring af en otte timers arbejdsdag. Hvilket land var det første til at fejre det med en fest 1. maj?

a) Sovjetunionen.

b) Australien.

c) Danmark.

5) Politiet tillod i 1890 fejringen af 1. maj, men forbød et element vi kender i dag. Hvilket?

a) Diskussioner om arbejdsdagens længde.

b) Salg af øl.

c) Fejring i Fælledparken.

6) Hvem blev i 1983 overhældt med æg og maling, da han forsøgte at tale 1. maj i Fælledparken?

a) Københavns overborgmester Egon Weidekamp.

b) Tidligere formand for Venstres Ungdom Anders Fogh Rasmussen.

c) Partiformand for Fremskridtspartiet Mogens Glistrup.

7) Hvorfor har den danske fagbevægelse en særlig tilknytning til Fælledparken?

a) En af arbejderbevægelsens tidlige ledere, Louis Pio, døde under en tale i Fælledparken.

b) Fagbevægelsen har tidligere fundet store skatte under græsset i Fælledparken.

c) I 1872 slås fagbevægelsens demonstranter for første og eneste gang med soldater og betjente i det, der er blevet kendt som "Slaget på Fælleden".

8) Hvor er Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ikke velkommen til at tale ved årets 1. maj?

a) Sin egen valgkreds i Aalborg.

b) Sin tidligere valgkreds i Ballerup.

c) I hele Jylland.

9) Hvor mange partier taler fra hovedscenen i Fælledparken ved årets 1. maj?

a) Et - Socialdemokratiet.

b) Tre - SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten.

c) Fem - Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, SF og Alternativet.

10) Hvem af disse taler desuden i år fra hovedscenen?

a) Komikeren Jonathan Spang.

b) Erhvervskvinden Stine Bosse.

c) Fodboldspilleren William Kvist.

Svar: 1: a, 2: c, 3: a, 4: b, 5: b, 6: c, 7: c, 8: a, 9: b, 10: a

Kilder: LO Hovedstaden, 3F, Arbejdermuseet.

