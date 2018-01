Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont er ankommet til Folketinget. DF deltager alligevel i mødet.

København. Pressen - en del fra Spanien - var tirsdag mødt talstærkt op for at dække Carles Puigdemonts besøg i Folketinget.

Den catalanske separatistleder er inviteret af folketingsmedlemmet Magni Arge fra det færøske parti Tjóðveld (Republikanerne).

- Der vil komme et statement (en udtalelse) efter mødet, siger Arge på vej ind til mødet klokken 11.30, da Puigdemont ikke vil besvare spørgsmål fra pressen.

En række partier havde på forhånd meddelt, at de ikke ville deltage i et møde med Puigdemont, som vil blive anholdt, hvis han vender hjem til Spanien.

Dansk Folkeparti havde eksempelvis meldt afbud. Men alligevel dukkede udenrigsordfører Søren Espersen (DF) op til mødet.

- Jeg sagde, at jeg ville komme, hvis jeg kunne finde tid til det. Nu har jeg fundet tid til det, siger Espersen.

Mandag formiddag ankom Puigdemont til København. Her deltog han i et debatarrangement på Københavns Universitet. Det er første gang, at Puigdemont har forladt sit eksil i Belgien.

Mandag ville Puigdemont ikke svare på, hvornår han forventer at vende tilbage og rent faktisk stå i spidsen for en catalansk regering. Det ville han først sige noget om tirsdag, sagde Puigdemont.

Regeringspartierne, Socialdemokratiet og De Radikale mødes ikke med Puigdemont.

Alternativets partileder, Uffe Elbæk, vil til gengæld gerne.

- Vores holdning er, at dette ikke skal løses med vold over for borgerne i Catalonien eller retssager mod eller fængsling af politikere. Dette skal løses igennem dialog.

- Der er en folkelig konflikt i et af EU's medlemslande, og vi har foreslået, at EU burde sætte sig for enden af bordet og få parterne til at tale sammen, siger Elbæk med henvisning til Puigdemont og den spanske centralregering i Madrid.

Puigdemont har været i eksil i Belgien siden slutningen af oktober. Hjemme i Spanien er der en spansk arrestordre på ham for hans rolle i en omstridt afstemning om uafhængighed fra Spanien. Den fandt sted 1. oktober.

/ritzau/