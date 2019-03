Kritikere mener, at psykisk syge misbrugere svigtes i regeringens udspil til en sundhedsreform.

De mange psykisk syge med tilhørende stofmisbrug bliver ladt i stikken af regeringens udspil til en ny sundhedsreform.

Sådan lyder kritikken fra fagfolk og pårørendeforeningen Bedre Psykiatri.

De mener, at de tilbagevendende politiske løfter om en samlet indsats til de hårdest psykiatriske patienter igen er totalt glemt væk i sundhedsudspillet.

Formand Knud Aarup fra Bedre Psykiatri mener, at politikerne igen glemmer, hvor afgørende det er at behandle psykisk sygdom og misbrug samtidig.

- Vi er bange for, at hvis man nedlægger regionerne, så er der ikke den fornødne kompetence til at tage sig af en hårdt prøvet gruppe mennesker, som politikerne nu i årevis har lovet en bedre behandling.

- De lever 20 år kortere end resten af befolkningen og har et rigtigt svært liv, siger han.

I dag har regionerne ansvar for den psykiatriske behandling og kommunerne for misbrugsbehandling, mens alkoholafvænning ligger hos misbrugscentrene.

- Men de her mennesker på bunden af samfundet falder ned imellem alle stole og ender på bunden. Det er menneskeligt nedværdigende. Samtidig dør de op mod 20 år før de fleste, siger han.

Antallet af psykisk syge med misbrug vurderes til 30-40.000.

Christina Løtzsch fra Sønderborg er mor til Daniel, som døde som 25-årig sidste vinter efter at have levet en række svære år med diagnosen paranoid skizofren og voksende misbrug af stoffer og alkohol.

- Hjælpen til Daniel var mangelfuld under et langt sygdomsforløb. Han var psykisk syg i mange år.

- Men først to måneder før hans død var vi for første gang til et møde, hvor også misbrugscentret var med, og der også blev sat ord på hans stofmisbrug oven i hans psykiske sygdom, siger hun.

Christina Løtzsch efterlyser en tættere sammenhæng i behandlingen af misbrug og psykisk sygdom.

Liselott Blixt er sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, for hvem nedlæggelsen af regionerne er blevet et kardinalpunkt.

- Vi nedlægger jo ikke sygehusene, men kun regionsrådene. Så når det gælder medicin og behandling, skal sygehusafdelingen fortsat tage sig af det. Bagefter er det så kommunerne, som har den daglige kontakt, siger hun.

