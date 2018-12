Dansk Folkeparti og regeringen vil udbrede Region Hovedstadens psykiatriske akutberedskab til alle regioner.

Det skal ikke kun være borgerne i Region Hovedstaden, der kan få akut psykiatrisk hjælp. Dansk Folkeparti og regeringen har aftalt at bruge 80 millioner kroner på, at alle regioner får et.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Med et psykiatrisk akutberedskab er det muligt at sende en psykiater ud om aftenen og natten til borgere.

I dag findes et sådan akutberedskab i Region Hovedstaden. Ifølge regeringen skal "erfaringerne" herfra udbredes til hele landet.

- De mennesker, der får brug for akut psykiatrisk hjælp, skal ikke mødes af politiet, men af de rigtige, dygtige fagpersoner, der ved, hvordan man bedst muligt hjælper dem i den situation, de står i, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

I forvejen eksisterer der psykiatriske skadestuer. Det er de skadestuer, som bliver suppleret af et hold, der kan rykke ud.

Ministeriet henviser til tidligere forsøg med udtrykning af psykiatrisk personale. Her har der været "høj tilfredshed blandt patienterne" med udrykningen, skriver ministeriet.

De 80 millioner kroner, som skal få det til at ske, bliver fordelt over fire år fra 2018 til og med 2021. Pengene findes i en pulje til "højt prioriterede indsatser på sundhedsområdet", som indeholder 400 millioner kroner.

/ritzau/