Det går den gale vej for Søren Pape.

Det er svært ikke at konkludere, efter en ny Voxmeter-måling for Ritzau i dag blev offentliggjort.

Den måling har en klar konsekvens, spørger man B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Der er ingen tvivl om, at Papes statsministerdrømme begynder at svinde ind. Især, hvis tendensen fortsætter, og Venstre bliver større endnu.«

Den nye Voxmeter-måling viser Venstre fortsat stige, og Konservative fortsat falde.

Papes konservative står nu til 11,6 procent af stemmerne - et fald fra 16,5 procent i august - mens Venstre stiger til 14,1 procent, og dermed lige nu står til at blive blå bloks største parti.

Joachim B. Olsen, politisk kommentator, B.T.

Årsagen er ifølge Joachim B. Olsen nok en blanding af Papes møgsager og Konservatives økonomiske politik.

»Markant lavere skat er der ikke mange partier, der er blevet folkepartier af. Og det kunne de sagtens have forudset, men man må have respekt for, at han ikke har bakket på det.«

Men Socialdemokratiet var hurtige til at kapitalisere på det med deres angreb om, at Pape og Konservative ville spare 40.000 offentlige ansatte.

»Skræmmekampagner virker,« siger Joachim B. Olsen.

Voxmeter-målingen viser også, at der nu er ved at være dødt løb mellem de to blokke, efter vægten har tippet i blå bloks favør gennem de seneste målinger. Blå blok står til 48,2 procent, mens rød blok har overhalet og fører med 49,2 procent.

Til gengæld får blå blok et mandat mere.

»Mette Frederiksen virker bare som den med størst vilje til at vinde valgkampen. Det var tydeligt på Socialdemokratiets kongres, at hele baglandet virkelig oser af tro på, at de nok skal klare det. De er sikre på, at en lang valgkamp er en fordel.«

»Kan de få lov til at tale politik og udstille Konservatives økonomiske politik, som de anser som en gave fra himlen, så mener de, de kan holde på de vælgere, der afgør valget,« siger den politiske kommentator.

Indtil nu har Pape ifølge Joachim B. Olsen hevet flere vælgere over midten end Jakob Ellemann. Især indtil Papes økonomiske udspil.

»Analysen i Venstre er, at det udspil har sat den blå valgsejr over styr. Og fortsætter tendensen, tyder det på, at den analyse har været rigtig.«

Derfor er det måske også mere Jakob Ellemann-Jensen end Søren Pape Poulsen, der kan blive en kommende blå statsminister. Hvis de får muligheden.

»Hvis målingen holder, får de slet ikke magten.«