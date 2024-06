Hos DR og TV 2 viser prognoser to mandater til Venstre mod fire i 2019. Partiet står til knap 15 procent.

Venstre ser ifølge prognoser fra DR og TV 2 ud til at få to mandater i EU-Parlamentet.

Det er to færre end ved det seneste EU-valg i 2019 og dermed en halvering.

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en fremskrevet analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

Tidligere søndag aften viste også valgstedsmålingerne fra begge tv-stationer, at Venstre står til en halvering af mandaterne.

Når det kommer til stemmer i procent, står Venstre til 14,7 procent hos TV 2 og 14,8 procent hos DR. Ved det seneste valg i 2019 fik partiet 23,5 procent.

Politisk ordfører Torsten Schack er "nærmest lykkelig" for, at Venstre står til at få to mandater og omkring 14-15 procent.

Han hæfter sig ved, at Venstre ser ud til at blive det største borgerlige parti.

- Resultatet viser, at vi med afstand er det største borgerlige parti. Vi når vores egen målsætning om to mandater, og så ser det ud til, at der er langt ned til det næststørste borgerlige parti, siger Schack til TV 2.

Efter Venstre følger De Konservative, som ifølge DR står til 8,9 procent af stemmerne og 9 procent hos TV 2. Det udløser ét konservativt mandat, viser prognoserne.

Formand for Venstre og forsvarsminister Troels Lund Poulsen har sent søndag aften sluttet sig til valgfesten på Christiansborg.

Han siger, at man "kan mærke, at stemningen her til aften er helt fantastisk".

- Det er fantastisk, at Venstres hold og ikke mindst Morten Løkkegaard har fået en kæmpe opbakning fra vælgerne, siger han.

Venstres valgkamp op til søndagens valg til EU-Parlamentet har blandt andet været præget af mediehistorier om, at Alexandra Sasha, der stillede op for partiet, havde mulige russiske bånd.

Hun trak sig efterfølgende som kandidat to uger inden valgdagen.

Derudover har det også været beskrevet, at Ulla Tørnæs' mand ikke har afviklet sine russiske forretninger.

Tørnæs er nummer tre på Venstres liste. Før hende kommer Asger Christensen som nummer to og Morten Løkkegaard som spidskandidat.

