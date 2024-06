Både SF og Socialdemokratiet står til at få tre mandater i EU-Parlamentet ifølge prognoser fra DR og TV 2.

SF står til at få det bedste valg til EU-Parlamentet nogensinde.

Prognoser fra både DR og TV 2 peger på, at SF er det parti, som flest danske vælgere har stemt på søndag.

Partiet står til henholdsvis 17,4 og 17,5 procent af stemmerne hos DR og TV 2 med mere end 95 procent af stemmerne optalt.

En prognose er ikke et endeligt resultat, men en fremskrevet analyse baseret på valgstedsmålinger, optalte stemmer og relevante data fra meningsmålinger.

Både SF og Socialdemokratiet står til at få tre mandater ifølge prognoserne. Ved valget i 2019 fik Socialdemokratiet tre mandater, mens SF fik to.

Ved valget i 2019 fik SF 13,2 procent af stemmerne.

Til partiets valgfest lyder der jubel, da prognoserne vises på skærmen. Tre mandater vil være SF's hidtil bedste resultat.

- Vi er glade herinde. Det er et fantastisk resultat for SF, hvis det ender med at blive det endelige resultat, siger SF's skatteordfører, Simon Agersnap, til TV 2 News.

- Det vigtigste for mig er, at vi får tre mandater til Bruxelles, lyder det videre.

I en kort tale ved valgfesten takker SF-formand Pia Olsen Dyhr partiets støtter.

- Kira (Marie Peter-Hansen, red.) og jeg vil bare gerne sige tak for at give SF det bedste valg nogensinde, lyder det.

Kira Marie Peter-Hansen er partiets spidskandidat. Hun har siddet i EU-Parlamentet siden 2019, hvor hun fik Karsten Hønges mandat. Hønge valgte at fortsætte i dansk politik.

I prognoserne fra både DR og TV 2 står Socialdemokratiet til at få 15,6 procent af stemmerne. Ved valget i 2019 fik partiet 21,5 procent af stemmerne.

Der skal vælges 15 danske mandater til EU-Parlamentet, som i alt får 720 medlemmer.

Det står først endeligt klart, hvem de 15 bliver, når de personlige stemmetal bliver offentliggjort.

Det ventes at ske mandag.

/ritzau/