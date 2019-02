En prognose, der samler allerede kendte meningsmålinger, peger på, at S får fem pladser i EU-Parlamentet.

Socialdemokratiet ser ud til at blive det største danske parti i Europa-Parlamentet efter næste valg.

I en prognose, der er blevet offentliggjort mandag formiddag, står partiet til at få fem pladser i parlamentet mod nuværende tre.

Prognosen er et gennemsnit baseret på et udvalg af pålidelige og repræsentative meningsmålinger, der er foretaget af nationale analyseinstitutter i Danmark.

De er herefter samlet af analyseinstituttet Kantar på parlamentets vegne.

Målingerne kommer fra Voxmeter, Megafon, Norstat og Epinion.

Ifølge prognosen står Dansk Folkeparti og Venstre til at blive de næststørste partier med hver tre pladser.

Desuden forudsiger prognosen, at De Radikale, Enhedslisten og SF får et mandat hver, mens Liberal Alliance, De Konservative og Nye Borgelige ikke ser ud til at få en plads i parlamentet.

Lige nu har Danmark 13 medlemmer i parlamentet. Men fordi Storbritannien står til at skulle sige farvel til EU, skal de 73 britiske sæder fordeles.

Det betyder, at Danmark får en ekstra plads og dermed vil få 14 parlamentarikere i næste mandatperiode.

