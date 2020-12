Antallet af indlagte med covid-19 forventes at stige til 500 inden juleaften. Det viser en prognose, som Statens Serum Institut har udarbejdet og som søndag formiddag er blevet fremlagt overfor Folketingets sundhedsordførere.

Det betyder, at antallet af indlæggelser vil komme op på samme niveau, som omkring 1. april, hvor smitten var på sit højeste.

Det nuværende antal indlagte er 279, så der er tale om en markant stigning. Vel og mærke en stigning, der bekymrer regeringen og myndighederne voldsomt.

Af samme årsag ventes der at blive præsenteret nye restriktioner i løbet af søndagen.

Sundhedspersonale gør klar til podning på Testcenter Danmark, de hvide telte, på området ved Aalborg Kaserner i Nørresundby, 28. oktober 2020.

Statens Serum Institut anbefaler direkte yderligere restriktioner, så smitten kan begrænses,

»Det vurderes ikke realistisk, at denne bekymrende udvikling kan imødegås alene ved at opskalere smitteopsporingsindsatsen. Derfor anbefaler SSI

yderligere restriktioner for at begrænse smitten,« skriver Statens Serum Institut.

Desuden forventer Statens Serum Institut, at smittetallet vil stige med fire procent dagligt i løbet af december. Reelt vil antallet af smittede således blive cirka fordoblet inden juleaften også.

SSI frygter desuden, at smitten yderligere vil sprede sig til plejehjem og dødeligheden vil øges betydeligt.

Uddrag fra SSIs risikovurdering om udviklingen af covid-19 i december. Antallet af smittede ventes at stige til 500, såfremt der ikke indføres yderligere restriktioner.

Når smitten i samfundet stiger, så rammer den også det sundhedspersonale, som netop skal tage sig af de ramte borgere, skriver SSI også i deres redegørelse.

Sundhedspersonalet vil selv blive ramt eller være nødt til at passe syge børn. Derfor forringer den stigende smitte også sundhedsvæsenets kapacitet.