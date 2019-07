En af Alternativets mest kendte politikere, tidligere gruppeformand René Gade, har sagt farvel til partiet.

Den tidligere gruppeformand for Alternativet, René Gade, melder sig nu i rækken af profiler, som forlader Alternativet.

Han genopstillede ikke ved Folketingsvalget i juni, hvor partiet gik stærkt tilbage og har nu valgt at melde sig helt ud af partiet:

»Da jeg stillede op i sin tid sagde jeg, at det var for en kortere periode. Jeg ville derefter evaluere om de ting, jeg havde været med til at lave, var gode.«

»En iltning kaldte jeg det – og det er det, jeg gør nu,« siger René Gade, der har været en del af partiets absolutte inderkreds og en stærk profil i offentligheden, til A4 Nu.

René Gade afviser, at de mange uheldige sager i Alternativet - herunder det flere ansatte oplevede som en krænkende 'festkultur' - har spillet ind på beslutningen.

»Det har været det mest fantastiske i mit arbejdsliv at være med i politik og med i Alternativet.«

»Jeg skal ud og være iværksætter igen, og så er det vigtigt for mig at stå helt rent. Det kan være, jeg skal ind i politik igen, så jeg lukker ingen døre.«