Margrethe Vestager mangler kant på den brede EU-dagsorden. I hvert fald hvis hun nærer et ønske om at få en EU-toppost.

Det vurderer professor Marlene Wind, der er leder af Center for Europæisk Politik ved Københavns Universitet.

Vestager bekræfter over for Politiken, at hun er at finde på kandidatliste, hendes europæiske parti, Alde, præsenterer torsdag.

Dermed melder hun sig formelt i kampen om de EU-topposter, der skal besættes det næste halvår. Deriblandt jobbet som formand for EU-Kommissionen.

»Man har brug for, at rigtig mange stats- og regeringschefer peger på en, og derfor skal man holde sig gode venner med dem. Men man kan også blive for vattet.«

»Så hun skal passe på at blive fuldstændig usynlig på alle andre spørgsmål end lige det, hun har kompetence til,« siger Wind.

Den danske EU-kommissær arbejder med konkurrenceområdet, og her scorer hun til gengæld mange point.

Uden de bredere debatter om, hvad EU bør være, kan det betyde, at vælgerne samt stats- og regeringscheferne ikke får et klart billede af, hvem Vestager er, og hvad hun står for, vurderer Wind.

»Jeg tror, at hun som kandidat nærmere skal prøve at blive lidt bredere og tone lidt bredere flag på blandt andet EUs værdier, retsstaten og hvilket værdifællesskab Europa er,« siger professoren.

Det kan give knubs, men samtidig giver det kant, mener hun.

Den danske kommissær tilhører det europæiske parti Alde (Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa), og hun bliver en af syv kandidater på det, partiet kalder "Team Europa".

Det er før blevet diskuteret, om Vestager kan løbe med posten som EU-Kommissionsformand efter Jean-Claude Juncker.

Ifølge Marlene Wind står Vestager med flere trumfkort på hånden i kampen om posterne.

»Hun er nok en af de mest kendte og respekterede kommissærer overhovedet, og det er det absolutte trumfkort, hun har.«

»Hun er kvinde, og det er også vigtigt. Jeg kan ikke forestille mig en fordeling af topposter, hvor der ikke er en stærk kvinde, og der har aldrig været en kvinde før på den post, så det kan også være udslagsgivende.«

Desuden vurderer Marlene Wind, at Vestager både er folkelig, god til at gøre kompliceret stof forståeligt for mange mennesker og ekstremt god til medier, herunder sociale medier.

»Så der har hun en moderne kant, som mange af de andre kommissærer slet ikke har,« siger hun.

Den største udfordring for Vestager er ifølge Marlene Winds analyse, hvis den hollandske premierminister, Mark Rutte, også melder sig ind i kampen om posterne.

Han kan udmanøvrere hende, og når både Vestager og Rutte kommer fra samme parti, er det usandsynligt, at de begge får en post, mener Wind.

/ritzau/