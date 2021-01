Støjberg mener ikke, der er grundlag for rigsretssag, men to uvildige advokater og professor mener, der er.

Juraen er helt klar. Der er grundlag for at indbringe tidligere udlændingeminister Inger Støjberg (V) for rigsretten i sagen fra 2016 om ulovlig adskillelse af asylpar, hvoraf den ene var mindreårig.

Det skriver professor emeritus og strafferetsekspert Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet i en skriftlig kommentar.

- Det centrale i sagen er hensynet til at værne om retsstaten og de grundlæggende demokratiske værdier. Loven skal også overholdes af dem, der bærer de gyldne kæder.

- Advokaternes vurdering er helt i overensstemmelse med andre fagkyndige juristers bedømmelse af muligheden for at rejse rigsretssag, siger han.

Han har læst de to uvildige advokaters vurdering, som blev fremlagt onsdag for Folketinget, der har hyret de to.

Inger Støjberg mener ikke, at der er belæg for at indbringe sagen for en rigsret.

Byretten har dog tilkendt et syrisk par erstatning for adskillelse, Instrukskommissionen har kaldt adskillelsen "klart ulovlig", og to uvildige advokater mener altså, at der er grundlag for en rigsretssag.

Det er strafferetsprofessoren enig i.

Det vil i så fald være den blot sjette i danmarkshistorien. Det er op til et flertal i Folketinget, og endnu mangler eksempelvis Venstre og Socialdemokratiet at komme med en udmelding.

- Hvis ikke de uvildige advokaters vurdering lægges til grund for beslutningen om at rejse rigsretssag, kan det kun bero på politiske overvejelser, siger Jørn Vestergaard.

23 par endte med at blive ulovligt adskilt i 2016. Den ældste mand blandt asylparrene var 32 år, mens den største aldersforskel blandt parrene var 16 år, hvor parret havde et fælles barn.

De to advokater mener, at der er en "rimelig formodning" om, at sagen kan føre til, at Støjberg bliver dømt ved rigsretten, som er en domstol for politikere.

Dele af blå blok har undret sig over, at det ikke var to advokater med strafferet som speciale, der blev bedt om en vurdering. De bekymringer kalder strafferetsprofessoren for "grundløse", da han bakker vurderingen op.

Støjberg henviser videre til, at advokater hyret af Venstre var mere usikre på udfaldet af en rigsretssag. Det undrer dog ikke Vestergaard.

- De advokater, som har vurderet Instrukskommissionens delrapport for Venstre, har haft en helt anden opgave end de to uvildige advokater.

- Det ændrer imidlertid ikke på, at Folketinget har en solid sag som anklagemyndighed, siger han.

Ifølge kommissionen har Støjberg vildledt Folketinget flere gange, hvilket de to uvildige advokater mener bør indgå som en "skærpende omstændighed". Der kan dog ikke rejses et særskilt ansvar efter ministeransvarlighedsloven.

De to advokater mener endvidere ikke, at der kan rejses en sag mod Støjberg for "urigtige og misvisende oplysninger til Folketingets Ombudsmand".

