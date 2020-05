Ny forklaring fra Inger Støjberg om godkendelse af internt notat rejser flere nye spørgsmål, mener professor.

Det er en ny forklaring fra Inger Støjberg (V), at hun i 2016 internt godkendte, at der skulle tages individuelle hensyn, før myndighederne adskilte asylpar, hvor den ene var mindreårig. Dengang var hun udlændinge- og integrationsminister.

Hun godkendte ministernotatet 9. februar. Det har ikke tidligere været en del af hendes forklaring, og Ombudsmandens redegørelse nævner ikke notatet. Det fremhæver Michael Gøtze, professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet.

- Det er en ny drejning, at der har været et juridisk grundlag. Det er også interessant, at hun selv trækker det frem. Det er en ny brik fra puslespillet, som hun har gravet frem fra dybet, siger han.

Offentligheden fik altså ikke den fulde sandhed, da Inger Støjberg udsendte en pressemeddelelse 10. februar, hvori der stod, at alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, skulle adskilles.

Internt havde hun nemlig dagen før godkendt, at der skulle tages individuelle hensyn, men det blev fjernet fra pressemeddelelsen, der blev udsendt dagen efter og kom til at fungere som en instruks, fordi den ikke blev fulgt op med anden ordre.

Hun pressede på for at fjerne formuleringen, og det gik den daværende departementschef, Uffe Toudal Pedersen, med til. Men han indskærpede, at der ville blive administreret efter reglerne.

Det var Støjberg imod, men gik efter egne ord med til det.

- Jeg var mildt sagt ikke glad for, at der skulle ske undtagelser, men det accepterede jeg. Vi gik til kanten, og her var kanten så, siger hun søndag under den seks timer lange afhøring.

Dermed var instruksen ulovlig, for der skal tages individuelle hensyn.

Hun erkender, at hun blev advaret om, at det ville være ulovligt ikke at tage individuelle hensyn, selv om hun tidligere har sagt, at hun ikke blev det.

- Ja. Og det var ikke mit ønske, men det var sådan, det var. Og det må man tage til sig, siger hun i dag.

Departementschefen fremhævede i sin forklaring onsdag, at det var afgørende for ham, at ministeren havde godkendt notatet.

Afhøringer af ledende embedsfolk og korrespondance fra dengang tyder dog på, at embedsværket havde den opfattelse, at der skulle administreres efter pressemeddelelsen, hvor individuelle hensyn ikke var nævnt.

Det afviste Støjberg dog at svare på, da det må være op til embedsfolkene selv at svare på.

Professoren undrer sig dog.

- Det rejser mange nye spørgsmål. For hvorfor var der så stor ståhej internt, og hvorfor har alle topembedsmænd tilsyneladende misforstået, at de skulle administrere ud fra notatet, siger han.

Han er efterladt med en følelse af, at embedsværket muligvis fik det indtryk, at pressemeddelelsen trumfede notatet. Og spørgsmålet er, hvor den misforståelse stammer fra.

- Set udefra synes Inger Støjbergs forklaringer lidt at udvikle sig fra gang til gang på nogle af de centrale spørgsmål, siger han.

Afhøringen af Støjberg forsætter mandag.

/ritzau/