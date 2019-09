Det er slut med at give dronning Margrethe håndtryk, holde hovedtale og råbe et trefoldigt leve for Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har overtaget den rolle ved tirsdagens åbning af Folketinget, som Lars Løkke Rasmussen har haft de sidste fire år.

Dog starter hans nye liv på Christiansborg netop tirsdag.

Præcis en måned efter han valgte at stoppe som formand for Venstre, dukker han nemlig op til den formelle åbningsdag.

Løkke og Jensens nye pladser Lars Løkke Rasmussen har fået denne nye plads på anden række. Lige bag ved gruppenæstformand Karsten Lauritzen (V) og næstformand Inger Støjberg (V) Ved siden af Mette Abildgaard (K) og Ulla Tørnæs (V) Lige foran Jacob Jensen (V) og Rasmus Jarlov (K) Kristian Jensen har fået denne nye plads på tredje række: Lige bag ved Søren Espersen (DF) Ved siden af Pia Kjærsgaard (DF) og Troels Lund Poulsen (V) Lige foran Torsten Schack Pedersen (V) og Michael Aastrup Jensen (V)

Spørgsmålet har længe været følgende: Hvor skal Lars Løkke nu sidde i folketingssalen, hvor der efter valget skal være plads til 179 medlemmer?

Han har selv erkendt, at han skal have en mindre vigtig rolle for Venstre nu, hvor ledelsen er overtaget af andre.

Alligevel er svaret dog, at Lars Løkke Rasmussen får plads lige bag den nye ledelse.

Ifølge den nye plan for siddepladserne skal Løkke helt konkret placeres bag ved næstformand Inger Støjberg samt gruppenæstformanden, Karsten Lauritzen.

Lige skråt foran Løkke skal formand Jakob Ellemann-Jensen og politisk ordfører Sophie Løhde have deres faste pladser.

»Jeg synes, at den nye siddeplan kan tolkes sådan, at Lars Løkke kommer til at få en rådgivende rolle for ledelsen i Venstre,« siger Tim Knudsen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet og ekspert i politisk forvaltning.

Altså kommer Lars Løkke slet ikke til at sidde så langt fra Venstres nye ledelse, flere ellers havde forventet. Tværtimod.

Det politiske netmedie Altinget udsendte i sidste uge et kort over folketingssalen. Her var Lars Løkke placeret på den næstbageste række mellem de knap så kendte V-kolleger Jane Heitmann og Thomas Danielsen.

»Jeg ville gerne have siddet ved siden af Lars Løkke, men det skal jeg ikke,« siger Jane Heitmann.

Tim Knudsen åbner for, at Lars Løkke har fået denne placering lige bag toppen for rent symbolsk at begejstre Løkkes støtter i folketingsgruppen.

»Det er uforudsigeligt, hvordan Lars Løkke vil reagere, når han sidder på denne plads lige bag ledelsen. Det må tiden vise,« siger Tim Knudsen.

Lige bag Lars Løkke skulle der sidde to nyvalgte Venstre-politikere, endnu færre kender, nemlig Anne Honoré Østergaard og Christoffer Aagaard Melson.

Nu er det formelt Rasmus Jarlov fra De Konservative og Jacob Jensen fra Venstre, der har fået pladserne bag eksformanden.

Men hvad så med Kristian Jensen, der jo valgte sin position som næstformand samme dag, Løkke stoppede som formand?

Han skal sidde et trin længere tilbage på tredje række. Konkret er han placeret bag ved Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, mens DF'eren Pia Kjærsgaard samt den tidligere V-minister Troels Lund Poulsen skal have pladserne på hver side af Kristian Jensen.

Igen en placering noget anderledes end beskrevet i Altinget, hvor han var sat til at sidde to rækker foran Lars Løkke og udelukkende med Venstre-folk omkring sig.

Chefredaktøren for Altinget, Jakob Nielsen, har ikke nogen kommentarer til vurderingen af, hvor de forskellige politikere skal sidde.

Heller ikke den nye formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen fra Socialdemokratiet, har ikke noget at sige til placeringen af politikerne.