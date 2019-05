Rasmus Paludan og Mimi Jakobsen endte i ophedet ordveksling i Aftenshowet. Jakobsen vil forfølge sagen.

Det kan være strafbart, at partileder for Stram Kurs Rasmus Paludan i Aftenshowet kaldte tidligere formand for Centrum-Demokraterne og generalsekretær i Red Barnet Mimi Jakobsen for nazist.

Det fortæller juraprofessor ved Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller.

- Er det strafbart? Ja, det kan det godt være, men jeg vil bestemt ikke lægge hovedet på blokken, siger Sten Schaumburg-Müller.

Den verbale infight blev indledt med, at Mimi Jakobsen sagde, at den meget islamkritiske Rasmus Paludans tanker er "så tæt på nazistiske tankegange".

Det fik Stram Kurslederen til at sige, at "jeg synes personligt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden".

Senere kaldte han Mimi Jakobsen for "nazisvin" og "nazist". Mimi Jakobsen har fortalt, at hun med sin advokat undersøger, hvad der kan gøres.

Der er flere ting, som skal afvejes i en eventuel sag, fortæller Sten Schaumburg-Müller.

- Det taler imod, at det er sagt i en politisk debat. Det har vi en stærk beskyttelse af, siger professoren.

Han fortæller også, at det taler imod en straf, at beskyldningerne faldt i en ordveksling og ikke eksempelvis i et opslag på Facebook.

- Det taler for, at beskyldningen er grebet ud af luften. Der er ikke noget faktuelt, som Rasmus Paludan kan bygge det på, siger han.

Mimi Jakobsens ord i Aftenshowet kan også have noget at sige en eventuel sag.

- Der er forskel på, om man forbereder noget, eller om man er provokeret til det, siger han.

/ritzau/