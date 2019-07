En karensperiode skal forhindre, at ministre som Lars Christian Lilleholt kan skifte job med det samme.

Der skal indføres regler, der forhindrer ministre og topembedsmænd i at skifte til en magtfuld stilling i det private erhvervsliv eller lobbyorganisationer efter endt periode i politik.

Det mener Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, skriver Jyllands Posten.

Udmeldingen kommer på baggrund af, at Lars Christian Lilleholt har fået en post i bestyrelsen hos affaldskoncernen Marius Pedersen, kun en uge efter at han stoppede som Venstres klima- og forsyningsminister.

Sten Bønsing mener, at vi bør indføre de samme regler som andre sammenlignelige lande.

- Hvis du sidder som sundhedsminister og godt kunne tænke dig at blive direktør på et privathospital, eller som erhvervsminister gerne vil blive direktør i en bank, kan der være fare for, at man sidder og træffer afgørelser af hensyn til sin egen kommende karriere, siger Sten Bønsing til Jyllands Posten.

- Det handler om, at man skal kunne have tillid til, at der bliver truffet rigtige og saglige beslutninger.

I Norge, Sverige, Storbritannien og Frankrig har man regler, der begrænser ministres og topembedsmænds muligheder for at skifte side, før en karensperiode på mellem et halvt og tre år er udløbet.

