Danmarks gør stadigt mere fælles sag med USA i den hårde kurs overfor Kina, siger professor efter pressemøde.

Fodslaget med USA om en kontant kurs over for Kina stak ud, da den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S) onsdag afsluttede et kort besøg med et fælles pressemøde.

Sådan lyder det fra Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet.

- Regeringen har de seneste måneder lagt op til en radikal ændring af den danske Kina-politik, som hidtil ellers har handlet mest om økonomi og mindre om menneskerettigheder.

Mikkel Vedby Rasmussen peger især på statsminister Mette Frederiksens (S) skarpe udmeldinger for nylig om beskyttelsen af danske telenetværk mod andre stater.

Meldingen blev set som en klar afvisning af den gigantiske kinesiske televirksomhed Huaweis forsøg på at erobre verdensmarkedet via 5G-netværket.

- På pressemødet kom endnu en ideologisk udmelding fra Kofod i forhold til Kina.

- Udenrigsministeren var meget offensiv i værdifællesskabet med amerikanerne. Han sagde, at begge lande er "rulemakers". Det har jeg ikke hørt på den måde før.

- Det lyder som en overtagelse amerikanernes opfattelse af, at de vestlige idéer skal blive ved at dominere internationalt.

- Andre lande som Kina skal ikke komme og lægge deres værdier ind over WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) og andre internationale organisationer, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

Omvendt fyldte Arktis og Grønland mindre på pressemødet, end mange havde forventet.

Et spørgsmål fra den amerikanske mediegigant Fox til Pompeo, om der stadigt eksisterede et amerikansk købstilbud på Grønland, blev skåret af ved roden af Jeppe Kofod som noget, "der slet ikke havde været talt om".

- I forhold til Arktis har mødet helt sikkert været godt for alle parter inklusive Grønland og Færøerne, som deltog efter den småpinlige diskussion sidste år i forlængelse af Donald Trumps forslag, som endte med præsidentens afbud, siger Mikkel Vedby Rasmussen.

- Nu blev den debat lukket helt ned, så alle kan komme videre.

/ritzau/