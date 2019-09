Højere cigaretpriser er det eneste middel, vi har til at mindske social ulighed i sundhed, mener professor.

Regeringen har præsenteret en "næsten perfekt" pakke med forslag, som især har til formål at afholde unge fra at begynde at ryge. Største minus er, at prisen på en pakke cigaretter ikke er høj nok.

Det vurderer Charlotta Pisinger, professor i tobaksforebyggelse.

- Der er mange af elementerne i pakken, som er rigtig, rigtig positive, siger hun og peger på tiltag som neutrale cigaretpakker, der skal gemmes væk, og øget kontrol af salg af tobak til unge.

- Men jeg synes, at det er trist, når man har talt så meget om prisen på tobak i valgkampen, at man nu nøjes med 50 kroner. For prisen er det, der har den allerstørste betydning for unges rygning, siger Charlotta Pisinger.

Regeringen vil hæve prisen på en pakke cigaretter til 50 kroner. Prisstigningen skal ske ad to omgange, så prisen stiger med fem kroner i 2020, og i 2021 skal der lægges en femmer oveni.

Ifølge Charlotta Pisinger burde prisen på en pakke cigaretter lande på 80 kroner.

- Vi har evidens fra hele verden, der viser, at det er det, der har den største betydning, fordi unge er enormt prisfølsomme. Så lader de være med at begynde at ryge, og prisen motiverer andre til at holde op med at ryge, siger hun.

Hun giver ikke meget for Socialdemokratiets argument om, at endnu højere priser på smøger vil have en social slagside.

- Der sker det modsatte. At øge prisen på tobak er det eneste middel, vi har til at mindske social ulighed i sundhed. Det er de unge og de fattige, der holder op. Og det er dem, der får flere penge mellem hænderne, siger Charlotta Pisinger.

Organisationen KFUM's Sociale Arbejde, der tilbyder hjælp og støtte til socialt udsatte, udbyder rygestopforløb. I den forbindelse har man fundet ud af, at de socialt udsatte gerne vil stoppe med at ryge.

- Vi havde 112 på rygestopforløb i 2018, og i år har vi haft 137, og det spreder sig som positive ringe i vandet, siger udviklingskonsulent i organisationen Malene Steen Simonsen.

Hun mener dog, at der er andre steder at sætte ind end prisen.

- Hvis man er storryger og socialt udsat, skal man nok finde cigaretter. Det er ikke prisen, der afgør, om man vil gå ned i antal.

- Vi synes, at man bør prøve at sætte ind med mere forebyggende arbejde og mere støtte i forhold til rygestopforløb, siger Malene Steen Simonsen.

/ritzau/