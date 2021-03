Prisen for nedlukninger som følge af corona vurderes ifølge professor at være over 500 milliarder kroner.

Coronakrisen kommer til at koste flere hundrede milliarder kroner for samfundet og skal i sidste ende finansieres af skatteborgerne.

Ifølge nye beregninger vil det komme til at koste en del mere end 500 milliarder kroner, når der tages hensyn til både det økonomiske aspekt og det sundhedsmæssige.

Beregninger på den slags er behæftet med en vis usikkerhed. Men prisen er i gennemsnit 90.000 kroner per borger. Det siger professor i finansiering Jesper Rangvid fra Copenhagen Business School over for Berlingske.

- Et af formålene med beregningerne er at vise, hvor utrolig vigtigt det er at få afsluttet den her krise så hurtigt som muligt. Mit budskab var og er, at udrulningen af de her vacciner ikke kan gå hurtigt nok, siger han.

Rangvid argumenterer hverken for eller imod nedlukningen, men vil fortælle borgerne, hvad coronakrisen koster. Nedlukningerne har en pris.

Han kalder det som økonom frustrerende, at både store lande som Storbritannien og USA, samt små lande som Israel og Chile er langt foran med vaccinationer.

Han understreger, at der kom meget hurtigt gang i den danske økonomi igen, da der i sommer blev genåbnet for aktivitet i samfundet.

Da store dele af Danmark blev lukket ned for et år siden, blev statskassen åbnet, og siden er milliarder af kroner blevet brugt for at understøtte den danske økonomi.

Beregninger i den størrelse er usikre, og tallet kan meget vel være højere, idet antallet af døde er steget, siden Rangvid lavede prognosen i december.

Økonomen tror, at folk forstår det bedst, når tallet bliver angivet i kroner og øre frem for procenter.

- Det svarer til omkring en fjerdedel af landets samlede produktion på et år. For en person kommer krisen til at koste 90.000 kroner og for en familie på fire personer fire gange så meget. Det tal tror jeg godt, at folk forstår.

- Det kan ofte være nemmere at forstå, når man får at vide, at det svarer til, at din indkomst falder med det her beløb, siger Jesper Rangvid til avisen.

Ifølge en opgørelse fra Finansministeriet er der besluttet direkte kompensation og hjælpepakker for omkring 160 milliarder kroner.

Virksomhederne er blevet sikret ekstra likviditet for samlet knap 600 milliarder kroner.

/ritzau/