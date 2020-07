Færdselsstyrelsen har svært ved at opkræve parkeringsafgifter i udlandet. Derfor skal opgaven gives videre.

Alt for mange udenlandske køretøjer slipper for at betale parkeringsafgifter, når de har holdt ulovligt på en dansk motorvejsrasteplads.

For at sikre en bedre opkrævning vil regeringen nu sætte opgaven i udbud, så et privat inkassofirma i stedet kan varetage opgaven.

Det oplyser Transport- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Siden 1. januar 2019 har Færdselsstyrelsen haft ansvaret for at udføre parkeringskontrollen på statens motorvejsrastepladser.

Til opgaven hører også at opkræve de mange parkeringsafgifter, som ikke bliver betalt. Men det har været en udfordring for styrelsen, når der er tale om udenlandske køretøjer.

Derfor bliver opgaven nu udbudt til et privat inkassofirma.

- Det er uacceptabelt, at det i øjeblikket kun er cirka 17 procent af de udenlandske køretøjer, som betaler deres parkeringsafgifter.

- Færdselsstyrelsen har gjort, hvad den kunne, men vi er nødt til at tage andre metoder i brug for at vende udviklingen, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i pressemeddelelsen.

Færdselsstyrelsen forventer, at et privat inkassofirma vil kunne varetage opgaven fra efteråret.

Alene sidste år blev der udstedt cirka 5000 parkeringsafgifter til udenlandske køretøjer. Cirka fire ud af fem af dem vedrørte lastbiler.

Den hyppigste overtrædelse er parkering uden for eller på tværs af parkeringsbås og overtrædelse af tidsbegrænsningen på 25 timer.

/ritzau/