Jonas Eika havde netop modtaget Nordisk Råds Litteraturpris i Stockholm foran blandt andre den danske statsminister Mette Frederiksen.

Og det var her, at hele situationen tog en ret så uventet drejning.

Den danske forfatter havde nemlig ikke tænkt sig at holde en af de sædvanlige takketaler. Det skriver TV 2.

Jonas Eika havde et politisk budskab, som han ville ud med, og det var direkte rettet mod statsminister Mette Frederiksen, der sad på forreste række og så til.

»Han holdt en meget følelsesladet tale, hvor han flere gange nævnte Mette Frederiksen ved navn og anklagede hende og hendes regering for at have overtaget den seneste regerings racistiske politik,« fortæller TV 2’s politiske kommentator Troels Mylenberg til mediet.

I Folketidende kan man læse hele Jonas Eikas tale fra arrangementet.

»Jeg taler til den danske statsminister. Mette Frederiksen, som står i spidsen for et socialdemokrati, der er kommet til magten ved at overtage den forrige regerings racistiske sprog og politikker,« sagde han.

Forfatteren har i talen også henvist til, at Mette Frederiksen kalder sig børnenes statsminister, men at hun i stedet splitter familier ad.

Og så mener han, at der bliver udført statsracisme i Danmark.

Ifølge ham skyldes det, at der både bliver udført racisme kulturelt og juridisk.

Troels Myhlenberg fortæller til TV 2, at selvom der var en del iblandt publikum, som gav bifald til talen, så sad Mette Frederiksen og Stefan Löfven, Sveriges statsminister, forstenede uden at klappe.

Han angreb også andre regeringer i de nordiske lande for at køre racistisk politik.

Jonas Eika holder sin takketale ved prisuddelingen i Nordisk Råd.

Udover at vinde litteraturprisen kan Jonas Eika også sætte en check på 350.000 kroner ind på sin konto som en del af præmien.

Han modtog prisen for sin novellesamling ‘Efter solen’.

Den handler om en 15-årig dreng, der arbejder som prostitueret i Mexico.

Den bog blev udgivet for et år siden.