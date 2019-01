Folketinget er lige nu splittet i spørgsmålet om, hvorvidt Ørsted skal sælge sit sjællandske elnet via selskabet Radius, der forsyner en million danskere.

En ekspert på området vurderer over for B.T., at det vil være højst usædvanligt at sælge ud af kritisk dansk infrastruktur til eksempelvis en udenlandsk kapitalfond.

Spørgsmålet er, om Radius' elnet skal sælges til eksempelvis en udenlandsk kapitalfond? Blandt andet det spørgsmål splitter lige nu Folketinget.

»Det er en helt usædvanlig sag den her. Der er tale om dansk nøgleinfrastruktur, som er afgørende for, at Danmark fungerer,« forklarede professor ved Institut for Planlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen tidligere på ugen til B.T.

»Det kan blive problematisk for den enkelte dansker, hvis beløbet på de 26 milliarder kroner bliver salgsprisen. Det er en potentielt skræmmende høj pris på et elnet, som kan lægge et stort pres på myndighederne for at give lov til at hæve den fortjeneste, der kan tages på el,« tilføjer han.

Årsagen til frasalget af Ørsteds el-distributionsenhed skal findes i, at aktieselskabet skal bruge kapital til finansiering af nye grønne projekter.

Radius Elnet Radius Elnet står bag distribution af el til omkring en million kunder i København, Nordsjælland og Roskilde-egnen.

Radius’ elnet er det eneste ikke-forbrugerejede elnet i Danmark.

Ørsted, som ejer Radius Elnet, besluttede i sommeren 2018 at sætte distributionsenheden til salg.

Salget skal gennemføres i den første halvdel af 2019.

Ørsted, som tidligere hed Dong, er et aktieselskab, der har den danske stat som hovedaktionær med 50,1 procent af aktierne.

Det er første gang at såkaldt kritisk infrastruktur forsøges solgt herhjemme.

Det amerikanske medie Bloomberg News anslår, at prisen på Radius kan løbe op i 26 milliarder kroner. Flere internationale kapitalfonde skal ifølge mediet have vist interesse for at købe Radius.

Sagen får ekstra opmærksomhed, da den har tråde til salget af Dong - nu Ørsted - for få år siden.

Det salg er siden blevet kritiseret voldsomt og fik blandt andet den konsekvens, at SF trådte ud af den socialdemokratisk-ledede regering.

Den danske stat ejer aktiemajoriteten i Ørsted med 50,1 procent. Men alligevel kan Folketinget og regeringen ikke direkte diktere, hvem Ørsteds bestyrelse skal sælge Radius til.

Men de danske politikere kan med statens aktiemajoritet lægge pres på Ørsted for at komme uden om, at Radius eksempelvis kommer på russiske eller saudiarabiske hænder.

Ligeledes kan der fra politisk side presses på for, at det ikke skal være en profitoptimerende kapitalfond, som kommer til at eje kritisk dansk infrastruktur.

B.T. har spurgt repræsentanter fra samtlige partier i Folketinget, hvad deres holdning er til salget af Radius. Her er deres svar:

Enhedslisten - Pelle Dragsted, erhvervsordfører:

»Jeg er hamrende bekymret for, hvad et salg af Radius kan betyde. Hvis en udenlandsk kapitalfond køber kritisk dansk infrastruktur, så har de kun et for øje: at tjene penge. Og det kan de enten gøre ved at sætte elprisen op eller ved at spare på vedligeholdelse af elnettet, som er vitalt i et land som Danmark.«

SF - Lisbeth Bech Poulsen, finansordfører:

»Vores generelle holdning er, at kritisk dansk infrastruktur som energiforsyningen ikke skal sælges. Det skal ikke ejes af en kapitalfond, som skal tjene penge, men gerne være forbrugerejet. Elnettet er et monopol, så derfor er det vigtigt for os at sikre, at priserne for forbrugerne ikke skrues op - som vores regulering heldigvis også sikrer.«

Alternativet - Rasmus Nordqvist, erhvervsordfører:

»Vi er meget imod at sælge kritisk infrastruktur, nærmest uanset måden det gøres på. Vi ser hellere, at Radius bliver på fællesskabets hænder, og at vi ikke sælger til en profitsøgende kapitalbank.«

Socialdemokratiet - Benny Engelbrecht, finansordfører:

»Som Mette Frederiksen også sagde helt tilbage på vores kongres, så deler Socialdemokratiet den bekymring omkring salg af kritisk infrastruktur til f.eks. udenlandske kapitalfonde, der er blevet rejst fra flere sider. Derfor kommer vi også til at følge nøje med i den videre proces, hvor vi lægger stor vægt på stabilitet og tryghed i ejerskabet af vores fælles infrastruktur.«

Radikale Venstre - Andreas Steenberg, fungerende finansordfører:

»Det skal ikke sælges til Gud og hver mand, og når størstedelen af elnettet er forbrugerejet, så kan elnettet i hovedstaden også være det eller noget, der minder om.«

Venstre - Kristian Jensen, finansminister:

Har ingen kommentarer til B.T.s forespørgsler, men har ved et samråd om salget sagt følgende: »Det skal sikres, at Ørsted opnår den bedst mulige pris for de aktiviteter, som indgår i salgsprocessen. Det er et centralt hensyn, at der ikke må diskrimineres mellem potentielle købere. Et eventuelt frasalg skal ske til en køber, der kan være tillid til på ansvarlig vis kan drive kritisk infrastruktur i Danmark.«

Liberal Alliance - Joachim B. Olsen, finansordfører:

»Det er bestemt en god idé med et salg af Radius. Ørsted er en kommerciel spiller, og de er interesseret i at sælge, og så skal de have lov til det. Vores udgangspunkt er at få den bedste pris, men det skal også være en køber, der kan løfte opgaven. Samtidig skal der også tages hensyn, når det gælder national sikkerhed, så der er lande, som vi ville være betænkelige ved at sælge til.«

De Konservative - Anders Johansson, finansordfører:

»Det er en god idé med et salg af Radius. Vi er i forligskredsen underlagt tavshedspligt i salgsprocessen, men for os er det vigtigt, at forbrugerne ikke får et ringere produkt. Og på forhånd har vi sagt, at vi ikke ønsker eksempelvis fremmede stater som ejer, men så længe vi kan få den højeste pris muligt, og vi kan være trygge ved den nye ejer, synes vi, et salg er en god idé.

Dansk Folkeparti - Hans Kristian Skibby, erhvervsordfører:

»Vi er stærkt betænkelige ved et salg. Alt afhænger af typen af køber. For det kan være en køber, som kun er der for at tjene penge - og så kan det blive dyrere for forbrugerne. Vi er også bekymrede over en potentiel udenlandsk ejerkreds, som ikke har rod i Danmark.«