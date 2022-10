Lyt til artiklen

Det ser lige nu sort ud for den konservative formand, Søren Pape Poulsens, statsministerdrømme.

Seneste meningsmåling er den dårligste for De Konservative i to år, og Søren Pape Poulsen vurderes som den dårligste i debatten med statsminister Mette Frederiksen og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen søndag aften på TV 2.

Efter søndagens debat ville Søren Pape ikke tale med pressen.

Mandag formiddag tog B.T. til Næstved Storcenter, hvor K-formanden holdt valgkampagne, for at få ham i tale.

Søren Pape, dit parti har lige nu fået dårligste meningsmåling i to år. Hvordan ser du selv på din chance for at blive statsminister?

»Jamen, det skal danskere jo afgøre. Der er heldigvis tre ugers valgkamp tilbage, og jeg er ikke færdig med at tale om, at vi skal betale noget mindre i skat, så folk kan betale deres regninger, det frie gymnasievalg, frie valg af plejehjem. Der er en masse, vi skal diskutere,« siger han.

Efter debatten i aftes med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen er vurderingen, at du har mindre selvtillid end før. Er du gået ned i selvtillid?

»Jeg er fuldstændig uenig i den udlægning af debatten i går. Jeg beder faktisk statsministeren om at undskylde for slettede sms'er, og hun har kostet skatteyderne 19 milliarder kroner og slagtet et helt erhverv. Jeg synes, det var en rigtig god debat,« siger Søren Pape Poulsen og tilføjer:

Her ses K-formand Søren Pape Poulsen,, da B.T. møder ham uden for Bilka i Næstved Storcenter. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Her ses K-formand Søren Pape Poulsen,, da B.T. møder ham uden for Bilka i Næstved Storcenter. Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg vil også godt sige, at vi faktisk står til at få en rigtig flot fremgang i forhold til seneste valg, og det kommer jeg til at kæmpe for bliver bedre.«

Men nu er du jo statsministerkandidat. Hvordan synes du selv, dine chancer er i forhold til bare for en måned siden?

»Man skal jo ikke vurdere midt i Tour de France, hvordan det går. Man skal se på dagen, hvor man kommer til Paris. Og på valgdagen 1. november, så skal man se på, om det er realistisk eller ikke-realistisk. Det kræver borgerligt flertal, og får vi det, så har jeg også tænkt mig at kæmpe for at blive statsminister,« siger han.

Lige nu ligger Venstre bedre i meningsmålingerne. Hvordan synes du, at chancen er fra et til ti for, du bliver statsminister, hvis det ender med blåt flertal?

»Nu er det ikke meningsmålinger, der afgør valg. Det er krydser på valgdagen, og jeg tror faktisk på projektet i en tid, hvor danskere skal spinke og spare,« siger han.

Hvordan ser du din egen chance for at blive statsminister?

»Den er stadig rigtig god, men det kræver et borgerligt flertal. Jeg tror på, vi kan løfte målingerne, og jeg har tænkt mig at kæmpe for det hver eneste dag frem til 1. november,« siger han,

Du vil kæmpe, siger du. Men der har været en del dårlige sager. Kommer der flere dårlige sager nu?

»Det ved man aldrig. Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at der kun kommer gode sager. Men alt kan jo vendes til noget, men jeg tror faktisk på, danskerne gerne vil tale om politik,« siger han.