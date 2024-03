Staten er hovedaktionær i energigiganten Ørsted, som har præsenteret røde tal, der smitter af på statskassen.

Der er røde tal på bundlinjen for den grønne energigigant Ørsted, og det smitter af på statskassen, hvor der bliver efterladt et økonomisk hul.

Staten har i finansloven for i år budgetteret med 3,1 milliard kroner i indtægter fra udbytte fra Ørsted. Men selskabet har i forbindelse med årsregnskabet onsdag sagt, at der ikke kommer udbytte de næste år.

Staten er hovedaktionær, og finansminister Nicolai Wammen (S) har "noteret" sig, at udbyttet ikke udbetales.

- Jeg har noteret mig Ørsteds opdaterede finansielle plan, som indeholder en række initiativer fra ledelsens side for at adressere Ørsteds situation.

- Planen går ud på et mere fokuseret Ørsted, dog fortsat med markante ambitioner i forhold til vækst og grønne investeringer, siger han i en skriftlig kommentar.

I 2023 tabte selskabet 20,2 milliarder kroner, viser årsregnskabet onsdag. De røde tal betyder, at energiselskabet har besluttet ikke at betale udbytte i 2023, 2024 og 2025.

I forbindelse med årsregnskabet fremlægger Ørsted en ny forretningsplan. Finansministeren følger udviklingen tæt.

- Jeg tager til efterretning, at Ørsteds ledelse vurderer, at det er en balanceret samlet plan, som vil styrke selskabets finansielle situation og robusthed.

- En vellykket eksekvering af planen og initiativerne vil tage tid, og jeg har bedt mit ministerium om fortsat at følge Ørsteds udvikling tæt, siger Wammen.

Det vil dog næppe føre til større panderynken på Slotsholmen ifølge økonomiprofessor Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet.

- Tre milliarder kroner lyder som et stort beløb, men set i forhold til det samlede budget for den offentlige sektor er det et ret ubetydeligt beløb.

- Der er store årlige variationer i statens indtægter fra skatter og afgifter, og her vil for eksempel fremgang på de finansielle markeder kunne give øgede skatteindtægter, skriver han i en kommentar.

Det er en alvorlig situation, selskabet står i, og det bærer den nye strategiske plan præg af. Det mener aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen.

Det efterlader ifølge ham et Ørsted, som vil være "betydeligt" mindre i 2030 end hidtil forventet.

- Der bliver trukket noget lækkerhed ud af det prestigeprojekt, som Ørsted er for politikerne, fordi selskabet ikke er så stærkt, når vi kigger fremad, siger han.

Venstre har tidligere foreslået at sælge energiselskabet for at finansiere en klimaplan, hvilket affødte stor debat.

/ritzau/