Udlændingepolitikken er så vigtig, at Mette Frederiksen ikke viger en tomme, selv om det er det, der skiller i den tidligere røde blok

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, tager selv ansvaret for det kaos, der er opstået i rød blok, og som kan koste hende statsministerposten.

Det er udlændingepolitikken, der skiller partierne i det, der tidligere var rød blok. Og der viger hun ikke en tomme uanset, hvad der måtte ske.

Det fastslår hun på partiets sommergruppemøde på idylliske Hotel Koldingfjord.

»Den nødvendige diskussion om udlændingepolitikken ville komme på et tidspunkt, og vi har valgt at tage den up front. Det er klart, det giver problemer, når vi lægger os et andet sted end andre røde partier, og det har jeg selvfølgelig et ansvar for,« siger Mette Frederiksen.

Udlændingepolitikken betød, at Mette Frederiksen grundlovsdag sagde farvel til Det Radikale Venstre som regeringspartner. Det har til gengæld fået den radikale Morten Østergaatrd til at kræve garanti fra Mette Frederiksen om at holde Dansk Folkeparti uden for indflydelse. Det betyder, at Mette Frederiksen kan gå glip af statsministerposten, selv om der er såkaldt rødt flertal.

»Det vil være et nederlag, hvis vi ikke kan danne regering. Men jeg ar gjort op med mig selv, at hvis man ikke kan regne med Socialdemokratiet i udlændingepolitikken, så sætter vi hele vores troværdighed over styr. Det vil jeg ikke,« siger Mette Frederiksen.

Trods presset, der er steget de seneste dage, virker hun rolig og afklaret. Udlændingepolitiken bliver ikke lempet, så må det gå, som det går. Til sidst på pressemødet kom Mette Frederiksen med et følelsesladet forsvar for den hårde udlændingepolitik. B.T. har tidligere erfaret, at det var, mens hun var justitsminister i Helle Thorning-Schmidts regering, Mette Frederiksen for alvor fik øjnene op for problemerne med udlændinge. Og nu linker hun ligefrem dårlig integration til terror.

»Socialdemokratiet har ment ganske meget om udlændinge gennem årene. Nu står vi der, hvor vi gerne vil stå. Jeg har truffet det valg, at nu flytter vi os ikke igen. For så tror jeg ikke, Socialdemokratiet overlever. Og når vi vælger at stå fast på det, har det konsekvenser. Det er det, vi ser nu.«

»Der kan gå hul på Europa igen, der er mange mennesker på flugt, og jeg skal kunne navigere i det. Det her er noget, jeg virkelig mener. Tag ikke fejl af det. Rundt om i den vestlige verden ser vi fatale konsekvenser af en udlændingepolitik, der ikke har været styr på. Vi ser det også herhjemme med sociale preoblemer og indvandrerkvinder, der lever isoleret fra det danske samfund, som ikke kan vores sprog og som står uden for arbejdsmarkedet.«

»Jeg har været justitsminister i det her land under et terrorangreb. Jeg ved, at de problemer, vi har i dag med radikalisering og risiko for terror, hænger sammen med mislykket integration. Så når jeg står fast på den hårde udlændingepolitik i dag, er det, fordi jeg og Socialdemokratiet er af den overbevisning, at der ikke skal flere mennesker her til, end vi kan integrere,« siger Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen fremlagde også et udspil om decentralisering. Socialdemokratiet vil gå til valg på, at hospitaler, politi, velfærdscentre og statslige arbejdspladser skal ud i landet og tættere på borgerne.