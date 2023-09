Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti lægger nu pres på regeringen for at få sænket de danske afgifter på benzin og diesel.

Det sker, efter svenske bilister allerede næste år får sænket benzinafgiften med over en dansk krone literen og med yderligere 75 øre literen i 2025.

De to partier vil foreslå afgiftsnedsættelser i forbindelse med de skatteforhandlinger, som regeringen har bebudet.

»Vi mener, at det er nødvendigt at kigge på at sænke afgifterne på benzin og diesel,« siger skatteordfører i Dansk Folkeparti Nick Zimmermann.

Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, vil have de danske afgifter på benzin og diesel ned. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Også Nye Borgerlige mener, at danskerne skal have billigere benzin i tanken.

»Nye Borgerlige vil gerne have afgiften sænket til EUs minimumsniveau. Det er jo en del af vores 2035-plan. Så det vil vi tage med til skatteforhandlingerne,« siger formand og skatteordfører i partiet, Pernille Vermund.

Danmarksdemokraterne vil umiddelbart hellere hæve kørselsfradraget endnu mere, end regeringen har lagt op til, fremfor at sænke afgiften på benzin og diesel.

»Umiddelbart ser jeg det som et vanskeligt projekt at komme i mål med. Men vi vil gerne være med til at sænke afgiften på benzin og diesel. Det skal bare kunne finansieres på en ordentlig måde,« siger partiets ordfører på området, Hans Christian Skibby.

Torsdag kostede en liter benzin i Sverige 20,94 svenske kroner svarende til 12,92 danske kroner.

Det er dermed allerede i dag noget billigere at tanke i Sverige end i Danmark, hvor en liter benzin torsdag kostede 15,59 kroner.

Og når den svenske afgiftsnedsættelse er fuldt indfaset, vil en liter benzin - med de nuværende valutakurser - være næsten 4,50 billigere i Sverige end i Danmark.

I den anden side af folketingssalen er både Enhedslisten og Alternativet nærmest chokerede over Sveriges beslutning.

Der er billig benzin i sigte på den anden side af Sundet. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

»Jeg er overrasket over det. Jeg troede da, at Sverige havde indset, at vi står midt i en klimakrise,« siger Christina Olumeko, der er skatteordfører i Alternativet.

Venstre har i forbindelse med finansloven for 2024 fået med, at befordringsfradraget skal øges med 100 millioner kroner årligt de næste fire år, så det bliver billigere at transportere sig rundt i yderkommunerne.

Det betyder imidlertid ikke, at Venstre er klar til at følge med svenskerne og sænke afgifterne på benzin og diesel, fastslår partiets skatteordfører, Jan. E. Jørgensen.

»I Venstre kan vi godt lide biler, og vi anerkender, at man i store dele af landet er fuldstændig afhængig af at have en bil. Vi tager klimaforandringerne alvorligt, og derfor vil det være helt forkert at tilskynde bilisterne til at køre mere i benzin- og dieselbiler. Vi skal have udskiftet bilparken til elbiler, og billigere benzin vil gøre det mindre attraktivt at skifte til el,« siger han.

Heller ikke Socialdemokratiet har ‘aktuelle planer’ om at nedsætte benzinafgifterne, oplyser partiets skatteordfører, Anders Kronborg.

I SF er lavere afgifter på benzin og diesel fuldstændig udelukket, siger skatteordfører Sigurd Agersnap. Også selvom det voksende prisspænd mellem Sverige og Danmark risikerer at sende danskere over Sundet efter billig benzin og andre grænsehandelsvarer.

»Det er ikke den vej, vi skal. Vi skal omstille os til elbiler. Elbilerne skal være billigere end benzinbilerne. Det er her, vi kan bruge afgifterne som et instrument,« siger Sigurd Agersnap og tilføjer, at partiet vil holde øje med, om danskernes grænsehandel i Sverige stiger.

B.T. har uden held forsøgt at få kommentarer fra skatteordførerne fra de øvrige partier i Folketinget, herunder regeringspartiet Moderaterne.

