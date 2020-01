Kig nu her, Nick. Ellers giver det ingen mening.

Så klar er meldingen fra både rød og blå fløj til justitsminister Nick Hækkerup (S), efter B.T. har kunnet fortælle, at sagsbehandlingstiden hos landets byretter er steget markant de sidste fem år.

Ja, faktisk viser de seneste tal på 153 dage ny rekord.

Men når der om kort tid skal indgås en ny flerårsaftale om politiets ressourcer, er domstolene slet ikke en del af forhandlingerne.

Se ofrenes ventetider ved landets byretter Nyt notat viser de seneste fem års udvikling i den gennemsnitslige ventetid og antallet af verserende domsmandssager ved landets byretter: 1. halvår af 2019: 153 dage (7.423 sager) 2018: 135 dage (7.442 sager) 2017: 126 dage (6.678 sager) 2016: 129 dage (5.655 sager) 2015: 126 dage (5.335 sager) 2014: 114 dage (5.239 sager) Kilde: Nyt notat fra Domstolsstyrelsen kaldet 'Sagsflow og sagsbehandlingstider ved domstolene'

Og det bør de være, lyder det fra flere partier.

»I forbindelse med det nye politiforlig bør vi se på hele straffesagskæden. Det glemte de sidst. Det skal vi gøre nu. Ved styrkelse af politi og anklagemyndighed skal domstolene også følge med. Ellers giver det ikke mening, for så opstår flaskehalsen bare dér i stedet,« siger De Radikales retsordfører, Kristian Hegaard.

Samme holdning har SF's retsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt.

»Mit indtryk er, at belastningen af hele systemet på justitsområdet er så stort, at vi ikke kan nøjes med at se på, hvordan vi hjælper politiet med flere ressourcer. Flere penge til dem betyder også mere arbejde i retterne og fængslerne, og derfor er jeg sikker på, at dette også bliver et tema i forhandlingerne om politiet,« siger hun.

Også dommerne er klar over, at de har svært ved at følge med, hvis kun politiet og anklagemyndighederne får flere penge overført.

»Det hjælper ikke borgerne og samfundet med at få afsluttet sagerne, så længe domstolene ikke også tilføres ressourcer,« lyder det fra Trine Poulsen, der er retspræsident ved Retten i Horsens.

Der bliver tydeligvis lyttet til advarslen. Også på den politiske højrefløj.

»Det virker åbenlyst, at lige så vel som der skal tilføres politiet langt flere ressourcer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden og opklaret mere kriminalitet, lige så oplagt er det, at det vil kræve tilførsel af flere midler til domstolene, så de også kan få nedbragt deres ret lange sagsbehandlingstid,« siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Nick Hækkerup er også åben for, at der skal kigges på, hvad flere penge til politiet vil betyde for sagsbehandlingstiden i retssystemet.

»Min ambition er jo, at vi får sagsbehandlingstiderne væsentligt ned, og de er jo en del af straffesagskæden,« lyder det fra ministeren.