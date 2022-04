Sundhedsminister Magnus Heunicke får nu høvl fra Venstre, der beskyder S-regeringen for løftebrud.

Socialdemokratiet lovede nemlig i 2018, at alle kroniske patienter senest i 2020 skulle have en patientansvarlig læge eller sygeplejerske, som de fast kunne gå til.

Men i dag er der stadig ikke sket noget til stor frustrationen for de hundredtusindvis af danskere, der døjer med kroniske sygsdomme.

»For det første er det jo et løftebrud, og man skal jo holde det, man lover. Bortset fra det så er det et kæmpe problem, at man ikke har leveret på det her område, fordi det er med til at skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, og tilføjer:

»Jeg ved, der er mange patientgrupper, som i meget høj grad har brug for mere sammenhæng i deres møde med sundhedsvæsenet.«

I et interview med DR peger Magnus Heunicke på coronapandemien som årsag til, at man ikke har kunnet levere på valgløftet.

Den forklaring giver Martin Geertsen ikke meget for.

»Der har jo ikke være sådan en galoperende corona i to et halvt år. Det bygger jo på sådan en antagelse om, at Heunicke skal sidde og forhandle med læger og sygeplejersker. Opgaven er jo, at politikerne skal sætte sig sammen og kigge på det. Jeg kunne godt finde plads i min kalender til forhandlinger. Det tror jeg også, at Heunicke kunne,« siger Martin Geertsen.

Martin Geertsen (V) ankommer til møde i Epidemiudvalget på Christiansborg, onsdag den 26. januar 2022. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

En af landets største patientforeninger, Gigtforeningen, beskylder også S-regeirngen for at svigte de cirka 700.000 gigtpatienter i Danmark.

»Vi oplever, at man ikke har taget den store gruppe kronisk syge patienter med i udspillet, og det er et kæmpe problem. Der er ingen sammenhæng for kronisk syge og gigtpatienter. Det må man kunne gøre bedre,« siger Mette Bryde Lind, som er direktør i Gigtforeningen.

I den seneste uge hev Venstre Magnus Heunicke i samråd i en anden sag, hvor regeringen heller ikke har kunnet leve op til vaglgtløftet om 1.000 flere sygeplejersker.

I den kommende sundhedsaftale vil Martin Geertsen fokusere på at holde regeringen op på løftet om patientansvarlig sygeplejersker og læger.

B.T. har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Magnus Heunicke, men Sundhedsministeriet har henvist til interviewet hos DR.

»Ja. Altså jeg må jo indrømme, at vi godt ville have gjort det her før. Men nu kom der corona, som vores sundhedsvæsen skulle håndtere. Det har selvfølgelig betydet, at vi har været nødt til at skyde nogle af de andre ting,« sagde Magnus Heunicke til DR.