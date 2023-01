Lyt til artiklen

Da bilagsstormen var på sit allerhøjeste, tilbød han Mette Frederiksen at trække sig.

Rasmus Prehns sidste halve år som fødevareminister stod i den grad i bilagsskandalernes tegn.

I dag er den nu tidligere socialdemokratiske minister godt og grundigt træt af, at sagerne »blev blæst helt ud af proportioner« og tog fokus fra hans mange politiske resultater.



Sådan lyder det nu fra Prehn i den nyeste udgave af programmet 'Ministertid' med Simon Emil Ammitzbøll-Bille på 24syv.



Prehn var én af flere socialdemokratiske ministre, som ikke blev genudnævnt i forbindelse med den nye SVM-regering, og han var blot 62 stemmer fra ikke at blive genvalgt til Folketinget.



I den seneste valgperiode blev han afsløret i – i strid med reglerne for brug af ministerkort – at have ladet sit ministerium lægge ud for middage med blandt andet journalister.

De har især været fokus på én bestemt middag, der fandt sted 10. juni 2020. Her indtog Prehn og en ukendt journalist et måltid på københavnerrestauranten Undici. Menuen var italiensk, og regningen på 1468 kroner betalte Udviklingsministeriet.

På bilaget skrev Prehn, at han havde spist middag med journalisten Søren Wormslev. Journalisten har siden nægtet at have spist middag med Prehn, og Prehn har nægtet selv at fortælle, hvem det var, han spiste med.

En af hans seneste forklaringer i sagen til B.T. har været, at der var tale om en middag med en journalist, men at vedkommende ville risikere at blive fyret, hvis navnet blev offentliggjort.

Hvem den hemmelige middagsgæst er, løfter Prehn da heller ikke sløret for i programmet.

Til gengæld fortæller Prehn flere gange i programmet, hvordan han er helt utrolig ærgerlig over, at hans bilagssager kom til at fylde så meget i offentligheden.

»Jeg synes, at den gode dialog, jeg havde opbygget med med fødevareerhvervet, landsbrugsbesøg og alt muligt andet. Alt det arbejde blev overskygget af syv bilag, som var problematiske. Det blev jo pustet op til noget, jeg slet ikke kan genkende.«

Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der selv tidligere har været minister i VLAK-regeringen fra 2016 til 2019, undrer sig undervejs i programmet over, at hvorfor Prehn i første omgang var blevet udstyret med et kreditkort af sit ministerium.

Da jeg var minister fik jeg at vide af systemet, at jeg godt kunne kort, men at de ville anbefale mig at sige nej?

»Jamen, jeg fik det bare som det mest naturlige i verden. Det skulle jeg have. Det havde noget at gøre med, at jeg som udviklingsminister var meget ude at rejse. Og så er der også det med kortet, at når man er i lufthavnen, så er der også loungeadgang og den slags,« siger Rasmus Prehn før han igen udtrykker sin meget store ærgrelse over sagen:

»Jeg har været for travl, jeg har været for sjusket, jeg har været for lidt opmærksom.«

Det var blot var fire ud af den tidligere socialdemokratiske regerings 20 ministre, der fik udleveret et kreditkort af deres ministerium. Ingen af de fire ministre har som Prehn været nødt til at tilbagebetale penge efter at have brugt kortet.

Prehn fortælle i programmet, at han mens bilagssstormem var værst flere gange overvejede selv at træde tilbage som minister.

Han havde også en samtale med Mette Frederiksen, hvor han tilbød hende at trække sig.

»Der afventer vi så et samråd, der skal være om sagen, og så kommer valget, og så kommer vi ligesom på den anden side af det,« siger Prehn før han fortsætter:

»Det var da pokkers ærgerligt for mig, det var pokkers ærgerligt for regeringen. Det var pinligt, det var flovt. Jeg tror dog også fremtiden vil vise, at det er en sag, der er blevet pustet op til meget mere end den var.«

Rasmus Prehn lever i dag en noget mere stille politisk tilværelse end tidligere uden nogen ordførerskaber i sit parti. Han er efter valget blevet formand for Transportudvalget.

Ombudsmanden har i denne uge meldt ud, at man genåbner sagen om hvem Rasmus Prehn har spist middag med på skatteborgnes regning.