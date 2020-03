Det er gået op for USA, at coronavirussen spreder sig hurtigt.

I søndags lå det officielle antal smittede i landet på op til 400 mennesker, mens 19 er døde af virussen.

I torsdags meddelte Præsident Donald Trump, at kongressen har besluttet at bruge mere end 70 billioner dollars, da flere stater mangler udstyr til at teste folk.

En anledning, som præsidenten også brugte til at angribe den tidligere Obamas administration og give dem skylden for mangel på udstyr, skriver New York Times.

SCRANTON, PENNSYLVANIA - MARCH 05: President Donald Trump participates in a Fox News Town Hall event on March 05, 2020 in Scranton, Pennsylvania. Among other topics, President Trump discussed his administration's response to the Coronavirus and the economy.

»Obama-administrationen foretog en beslutning angående tests, som har vist sig at være meget skadelig. Vi omstødte den beslutning for et par dage siden, så man kan teste meget hurtigere og på en mere præcis måde«, fortalte Trump til pressen i onsdags.

En beslutning, som går ud på, at Obama-administrationen skulle have forbudt tests, som ikke kom fra private laboratorier.

Men ifølge nyehdsbureauet AP har en sådan politik aldrig eksisteret.

Flere eksperter siger også, at de ikke kender til, at Obama-administrationen har lavet en sådan lov, som ville forbyde tests, som er lavet på eksempelvis universiteter eller private hospitaler.

(FILES) In this file photo taken on September 29, 2019 Former US President Barack Obama speaks during the "Bits & Pretzels" start-ups festival in Munich, southern Germany.

I virkeligheden er den regel, som Trump nu har omstødt, en regel, som de amerikanske fødevaremyndigheder lavede, mens Trump var præsident.

Den nye ændring, som Trump refererer til, betyder, at ikke-private laboratorier nu kan udvikle tests, som kan afgøre, hvorvidt en person er smittet med coronavirus, inden testen skal evalueres af den amerikanske 'Food and Drug Administration'.

Det nye tiltag vil gøre, at processen med at identificere smittede amerikanere vil 'gå hurtigere og blive mere præcis', ifølge præsidenten.

Præsident Trump forsøger i hvert fald at gå til angreb mod coronavirussen, men det verbale angreb mod Obama var altså forfejlet.