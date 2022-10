Lyt til artiklen

Det er ikke hver dag, at man hører en præsident udbryde bandeord.

Om ikke andet var det tilfældet, efter den amerikanske præsident, Joe Biden, onsdag holdt tale på en pressekonference med Floridas guvernør, Ron DeSantis.

Det skriver amerikanske The Wrap.

Det var orkanen 'Ian' og de forfærdelige skader, den blæste med sig i sidste uge, der var på dagsordenen.

Men umiddelbart efter sin tale udbrød Biden en noget opsigtsvækkende kommentar under en samtale med Fort Meyers Beachs borgmester, Ray Murphy.

Han blev nemlig taget i at sige: ‘Ingen fucker med en Biden’. Samtalen kan man høre i videoen øverst i artiklen.

Hvad præsidenten formentlig ikke vidste var, at mikrofonen, han havde på, stadigvæk var tændt.

Biden har ikke selv kommenteret ordene, men de bliver nok ikke glemt lige foreløbigt.

Orkanen ‘Ian’ menes at være den stærkeste storm, der nogensinde har ramt amerikansk fastland, og udover at have forårsaget både oversvømmelser og strømafbrud tog orkanen også flere amerikanske liv.