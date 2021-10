Det er simpelthen for svært at få kvinder til at engagere sig i lokalpolitik.

Sådan lyder det fra Heidi Holler, der er en af bare to kvindelige kandidater for Radikale Venstre til det forestående kommunalvalg.

»Jeg synes, der er for få kvinder i lokalpolitik. Det er jo ærgerligt. Byrådet skal jo helst repræsentere befolkningssammensætningen,« siger Heidi Holler.

I Radikale Venstre er der samlet set 13 kandidater, man kan sætte sit kryds ved. Men med bare to kvindelige kandidater svarer det til, at lige godt 15 procent af kandidaterne er kvinder.

Det er væsentligt lavere end gennemsnittet for alle partier, der ligger på 35 procent i Aalborg Kommune.

Radikale Venstre er jo et parti, hvor ligestilling mellem kønnene er en mærkesag. Burde I så ikke have flere kvinder på listen?

»Jo, det burde vi. Det ville jeg også ønske, vi havde. Men til opstillingsmødet var vi kun to kvinder, og de blev så begge valgt på listen. Men der er for få, der møder op,« siger hun.

Hun peger selv på, at en af forklaringerne er nogle gamle kønsstereotyper, der gør, at det er sværere at få kvinder til at engagere sig i lokalpolitik.

»En af udfordringerne er helt klart at få hjemmet til hænge sammen. Der stadig nogle andre forventninger til kvinden i hjemmet, end der er til manden,« siger Heidi Holler.

Selvom kvinderne stadig er underrepræsenteret på stemmesedlen, når man sammenligner med mændene, er der faktisk sket en stigning i andelen af kvinder, som stiller op til kommunalvalget i Aalborg Kommune. For fire år siden udgjorde kvinderne nemlig kun 28 procent, mens det i dag er godt en tredjedel.

Et af de partier, der er med til at indsnævre kønsfordelingen er Enhedslisten, der i år har hele 34 kandidater opstillet i Aalborg. Heraf er der 18 kvinder, og dermed er kvinderne hos Enhedslisten, som det eneste parti, faktisk i overtal.

Noget, som partiets medlem af byrådet, Per Clausen, er glad for.

»Jeg synes, at nu hvor man i rigtig mange år har haft en overrepræsentation af mænd i kommunalbestyrelsen, er det meget fornuftigt i en periode at stræbe efter en overrepræsentation af kvinder,« fortalte politikeren søndag til B.T.

Og selvom Heidi Holler gerne ser flere kvinder i byrådet og i Radikale Venstre, deler hun dog ikke betragtningen om, at det skal være et mål i sig selv at have en overrepræsentation af kvinder.

»Jeg mener ikke, der skal være flere kvinder end mænd. Hvis det lige pludselig var to tredjedele kvinder og en tredjedel mænd, så kan man jo vende diskussionen om. Det handler om, at det skal repræsentere befolkningen bedst muligt,« siger Heidi Holler.

Kommunalvalget afholdes sammen med valget til regionsrådet 16. november.