Samtidig med at Dansk Folkeparti og regeringen netop har præsenteret en finanslov, hvor de vil sende afviste udlændinge ud på en ø og stramme udlændingepolitikken markant, advarer den tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) om Dansk Folkeparti. Det skriver Avisen.dk.

- Jeg synes, at Dansk Folkeparti har fået for stor indflydelse i dansk politik, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Alt det, der hører til et godt velfærdssamfund, er ved at blive undermineret efter pres fra og med stemmer af Dansk Folkeparti, mener Poul Nyrup Rasmussen.

På et møde i Socialdemokratiet i Københavns Storkreds torsdag aften holdt han tale om om, hvordan grådighed, hvidvask og topskattelettelser øger uligheden i vores samfund.

Men talen var i lige så høj grad som en kritik af Dansk Folkeparti også en indtrængende påmindelse til hans eget parti om ikke at synge for meget med på Dansk Folkepartis flygtningefjendske melodi.

- Dansk Folkeparti slipper for let, når man tænker på, hvor meget meget de egentlig har været med til at ændre på. Jeg har svært ved at kalde Dansk Folkeparti det – og det er måske fordi jeg kom til at sige noget en gang, siger han og lader det hænge i luften

Publikum griner, for alle kan huske, da han som statsminister tilbage i 1999 - for snart tyve år siden - fra Folketingets talerstol sagde, at 'stuerene, det bliver I aldrig' med adresse til Pia Kjærsgaard.

- Det mener jeg faktisk stadigvæk. Det gør jeg, siger Poul Nyrup og får klapsalver.

Poul Nyrup Rasmussen går i flæsket på Kristian Thulesen Dahls parti og mener, at partiet med sin retorik og politik skubber både dansk velfærd og udlændingepolitik ud på et vildspor.

- Nogle kalder Dansk Folkeparti for et socialt parti med stor omsorg for velfærdsstaten, men man skal bedømme folk på deres handlinger og partier på, hvilke finanslove de er med til at gennemføre. Og så kommer man til nogle andre konklusioner, siger Poul Nyrup Rasmussen.

Og der er grænser for, hvor tæt Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen skal danse med Dansk Folkeparti, mener han.

- Jeg synes, at det er tiden, hvor vi passer på ikke at lade os fange i, at vi selvfølgelig en gang imellem kan bruge Dansk Folkeparti til at undgå noget, der er værre og blokere for topskattelettelser og den slags ting. Det siger jeg ikke, at man ikke skal gøre, men jeg siger bare at så skal man heller ikke fuldstændig frede dem i en politisk kamp om velfærdsstatens fremtid, lyder det fra Poul Nyrup Rasmussen.