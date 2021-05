Regeringen er sammen med sine tre støttepartier blevet enige om en ny postaftale til og med 2022.

Regeringen og dens støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten er enige om midlertidigt at forlænge aftalen med Post Danmark - den danske del af PostNord - til og med 2022. Det skriver Transportministeriet.

- Omdeling af post er en vigtig samfundsopgave, som den til enhver tid siddende regering har ansvaret for bliver løst, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) i en pressemeddelelse.

- Fra omkring 1900 har der været direkte omdeling af post i hele landet, og der er fortsat en stor del af danskerne, der ikke modtager deres post digitalt og derfor har behov for at kunne modtage deres post på hjemmeadressen.

- Det skal være muligt at få et brev fra familien, og det skal være muligt at skrive til familien, uanset hvor i landet de bor.

- Derfor skal aftalen med Post Danmark forlænges, så danskerne kan være forvisset om, at posten kommer ud, mens det politiske arbejde med at få en ny, langsigtet postaftale på plads fortsætter, siger han.

Den dansk-svenske koncern PostNord blev til 24. juni 2009 ved en sammenlægning af danske Post Danmark A/S og svenske Posten AB.

PostNord og postomdelingen har i årevis været en politisk hovedpine. Forhandlinger har været udskudt flere gange. Helt grundlæggende er problemet for PostNord i Danmark, at digital post er blevet dominerende.

Den danske del af forretningen har givet store underskud i årevis. Blandt andet derfor har staten skudt penge i PostNord.

Det er dog en kortsigtet løsning på det svære problem, at man politisk gerne vil have effektiv postomdeling i hele landet, men helst ikke vil drive et postvæsen med stort underskud.

Der var varslet forhandlinger og en aftale i 2019, men det skete ikke. Og 2020 blev heller ikke året.

- Regeringen har nogen tid forhandlet med Folketingets partier om en ny varig postaftale. Det er nødvendigt, fordi postmarkedet har ændret sig, så der er langt færre breve end førhen og flere pakker, som følge af den stigende e-handel.

- Post Danmarks varetagelse af befordringspligten er blevet en underskudsforretning, som p.t. kræver støtte fra staten. Grundlaget for støtte til befordringspligten bliver undersøgt af EU Kommissionen, og de videre forhandlinger om en ny postaftale er udskudt, indtil Kommissionens undersøgelse er færdig, skriver Transportministeriet.

PostNord har pligten til at bringe post ud i Danmark. Den opgave udgør ifølge selskabet en tredjedel af PostNord Danmarks samlede salg.

Denne andel har været faldende, mens PostNord samtidig har fået meget mere uddeling af pakker, som er et marked i stor vækst på grund af stigende e-handel.

/ritzau/