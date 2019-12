Det kræver yderligere statsstøtte, hvis PostNord skal leve op til forpligtelser om udlevering af breve.

Folketinget er i fortrolighed blevet bedt om at bevilge mere end 100 millioner kroner til en midlertidig redningsplan til PostNord i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Bevillingen skal forlænge den kontrakt om at levere breve og pakker over hele landet, som står til at udløbe 31. december i år.

Men det vil kræve ekstra statsstøtte til PostNord, såfremt selskabet fortsat skal leve op til forpligtelserne, lyder det fra regeringen og den danske del af PostNord.

For at købe sig mere tid til forhandlinger om en ny aftale vil transportminister Benny Engelbrecht (S) derfor bruge over 100 millioner kroner på at forlænge den nuværende aftale med et halvt år.

Det pludselige støttekrav udløser politisk kritik og modkrav om, at regeringen til gengæld for den midlertidige bevilling leverer en omfattende køreplan, der kan føre til grundlæggende ændringer af PostNord i Danmark.

- Der skal laves en langsigtet analyse af hele PostNords fremtid, siger De Radikales postordfører, Andreas Steenberg, til Jyllands-Posten.

Venstre og De Konservative kræver en større forhandling om postvæsenet.

Der skal tænkes ud af "postboksen", lyder det fra Kristian Pihl Lorentzen, der er postordfører for Venstre.

- Situationen er den, at vores nuværende aftale om håndhævelse af befordringspligten - at der skal breve og pakker ud til alle husstande i Danmark - udløber ved årets udgang.

- Vi er nu i gang med at drøfte med transportministeren, hvordan vi løser denne her situation.

- Vi skal overveje, om pakker overhovedet skal være en del af PostNords befordringspligt. Der er mange ganske udmærkede pakkeleverandører, der leverer til hele landet, siger han til Ritzau.

For to år siden fik PostNord i Danmark en større milliardindsprøjtning for at få det til at løbe rundt.

Partierne frygter en regning på omkring 400 millioner kroner årligt på finansloven for at holde liv i systemet.

