Liberal Alliance kritiserer skarpt, at over 100 millioner af danskernes skattekroner skal gå til postomdeling.

PostNord står til at modtage 112 millioner kroner fra staten, og pengene skal finansiere omdelingen af breve i resten af 2020.

Det viser en fortrolig mail fra transportminister Benny Engelbrecht (S) til postordførere i en række partier, der er med i postaftale, som Ekstra Bladet har set.

Partierne, der er med i aftalen, er foruden regeringen selv Venstre, SF, De Radikale, Dansk Folkeparti og De Konservative.

Liberal Alliance kalder det over for Ekstra Bladet skørt, at skatteyderne skal betale så mange penge for at få bragt post ud.

Ole Birk Olesen, transportordfører i Liberal Alliance, har modtaget mailen ved en fejl. Partiet er ikke med i aftalen.

- Det er helt skørt, at skatteyderne i 2020 skal betale 112 millioner kroner hvert halve år for at få bragt brevpost ud. Det er en kvart milliard kroner om året. Hallo, e-mailen er for længst opfundet, siger han til Ekstra Bladet.

PostNord har i længere tid kæmpet med økonomiske problemer.

Derfor mener Ole Birk Olesen, at opgaven med postomdeling bør ligge hos private selskaber eller sendes i udbud.

Anderledes tilfreds er transportministeren, der har givet en skriftlig kommentar til Ekstra Bladet.

- Det vil give os bedre muligheder for at indgå en god og konstruktiv aftale i postordførerkredsen om, hvordan befordringspligten fremadrettet skal udformes og finansieres. Vi er enige om at arbejde for, at vi har sådan en aftale inden Folketinget åbner igen til oktober, skriver han til Ekstra Bladet.

/ritzau/