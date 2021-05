Antony Blinken vil væk fra Donald Trumps mantra om, at USA kommer først, og i stedet forene verden med USA.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, er blevet beskrevet som modsætningen til den tidligere præsident Donald Trumps "America first"-politik.

Blinkens mission er at forene USA med verden, og på ethvert udenrigspolitisk spørgsmål, hvad end det handler om klima, terrorisme eller pandemier, har han det tilbagevendende mantra, at USA bør samarbejde med sine allierede.

En af disse allierede - Danmark - besøger han søndag og mandag.

- Kort sagt er verden sikrere for det amerikanske folk, når vi har venner, partnere og allierede, sagde Blinken i 2016 ifølge mediet Politico.

Han har beskrevet Europa som en absolut nødvendig partner og har forkastet Trumps tidligere planer om at trække USA's soldater ud af Tyskland. Det vil skade Nato og hjælpe Ruslands præsident, Vladimir Putin, har han argumenteret.

Blinken har livslange bånd til Europa, og særligt Frankrig står hans hjerte nært. Som teenager flyttede han til Paris, da hans jødiske forældre blev skilt, og han taler flydende fransk.

Det var også i den franske hovedstad, at Blinken begyndte at vise interesse for udenrigspolitiske anliggender.

Det kom blandt andet til udtryk, da han ringede til sin nu afdøde stedfar, Samuel Pisar, der var en af de overlevende fra Holocaust, for at spørge til hans oplevelser i nazisternes dødslejre som teenager.

- Han ville vide, hvad jeg havde oplevet, da jeg var på hans alder. Jeg tror, det gjorde indtryk på ham, og det gav ham en anden dimension, et nyt syn på verden, og hvad der kan ske.

- Når han i dag skal bekymre sig om giftgas i Syrien, er det uundgåeligt for ham ikke tænke på den gas, som hele min familie blev udryddet med, sagde Pisar i et interview fra 2013.

Efter tiden i Frankrig flyttede Blinken tilbage til USA for at studere på både Harvard University og Columbia Law School.

Blinken var en overgang viceudenrigsminister under tidligere præsident Barack Obama. Inden da var han sikkerhedsrådgiver for den nuværende præsident, Joe Biden, da denne var vicepræsident.

Han blev godkendt som udenrigsminister, seks dage efter at Joe Biden 20. januar var tiltrådt som præsident i USA.

/ritzau/