Ny minister er forretningsmand med speciale i teknologi. Det er et skifte i dansk politik, mener kommentator.

København. Navnet Tommy Ahlers stod hverken på medier eller eksperters lister over mulige nye ministre, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) onsdag skulle besætte to ministerposter.

Derfor var det en overraskelse for mange, at iværksætter Tommy Ahlers onsdag erstatter Søren Pind som uddannelses- og forskningsminister for Venstre.

Ahlers har ikke stor politisk erfaring, og han er i den brede offentlighed primært kendt som en af de fem eksperter i iværksætterprogrammet "Løvens Hule" på DR1.

Der har han fået plads på grund af sin store erfaring med at stifte, drive og investere i især techvirksomheder.

Og der er stor signalværdi i at vælge en minister med netop den baggrund, vurderer Niels Lunde, erhvervskommentator og medlem af chefredaktionen på Børsen.

- I gamle dage ville man have kigget i det mere traditionelle erhvervsliv efter en minister, men Tommy Ahlers har en profil, som illustrerer en ny tid.

- I erhvervslivet begynder de her mennesker at fylde mere og mere, siger han.

Ahlers har haft mere end bare moderat succes med sine tech-idéer og investeringer. I 2005 stiftede han onlinetjenesten ZYB, der tre år senere blev solgt til Vodafone for 235 millioner kroner.

I 2012 solgte han og to andre stiftere virksomheden Podio til Citrix i USA for 330 millioner kroner.

Ahlers er medlem af Cepos' bestyrelse. Desuden sidder han både i regeringens iværksætterpanel og i Disruptionrådet, der er nedsat af regeringen.

Selv om han har tilbragt det meste af sit liv blandt erhvervsfolk, er uddannelse og forskning også områder, som han excellerer inden for, mener Birgit Aaby, der er iværksætter og god ven af Ahlers.

- Tommy er superintelligent, og han kommer fra erhvervslivet. Han ved derfor noget om, hvad det vil sige for dem, der sidder og forsker. Desuden har han selv børn, der går i skole.

- Jeg synes, at det er så oplagt og godt set af Lars (Løkke Rasmussen, red.), siger hun.

Ligesom Søren Pind er Tommy Ahlers uddannet jurist ved Københavns Universitet. Og det er ikke den eneste lighed, der er mellem de to, mener Birgit Aaby.

- Tommy træder efter Søren Pind, der også er meget farverig, ærlig, autentisk og ordentlig. De to er på mange områder meget ens. Forskellen er, at Søren har været der i så mange år, og nu kommer der nyt blod ind.

Ifølge Niels Lunde kan befolkningen se frem til en minister, der er meget ligefrem og uden skjulte dagsordener.

- Han er god på en scene, han er ikke rigtig bange for nogen, så jeg har en forventning om, at han vil sige sin mening, siger han.

At Ahlers ikke er bange for at tage bladet fra munden viste han efter det seneste folketingsvalg i 2015.

Til Finans kaldte han den for den mest pinlige valgkamp nogensinde, fordi partierne har lavet overbudspolitik på negative budskaber.

/ritzau/